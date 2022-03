Le coop chiamano i sindaci 

Dopo la rivolta è l’ora del dialogo. Due convocazioni, alla stessa ora, le ore 16, dello stesso giorno, giovedì, ma in due posti differenti. Una è giunta a tutti i venti sindaci del distretto Plus, convocati dall’ente capofila, il Comune di Nuoro, in municipio. L’altra convocazione è quella che Confcooperative e Legacop ieri, dopo la sollevazione delle cooperative, una settimana fa, contro i super ribassi, hanno fatto avere a tutti i primi cittadini del distretto di Nuoro per un incontro nella biblioteca Satta. L’iniziativa arriva dopo che hanno puntato il dito contro quello che a loro parere è l’indirizzo mancato dei sindaci nella fase pre-gara sull’appalto per il servizio di assistenza domiciliare. Ma dal Comune di Nuoro, l’assessora Fausta Moroni frena. Dice: «Entrambi gli incontri sono importantissimi, però sono concomitanti e dobbiamo aggiornare la riunione con le cooperative, non si può parlare della gara perché c’è un’aggiudicazione in corso, lo faremo solo quando l’iter sarà definitivo. Siamo pronti al dialogo in linea generale».

La lettera

Fabio Onnis, di Confcooperative, e Claudio Atzori, di Legacoop, contestano l’indirizzo della conferenza dei sindaci sull’appalto per l’assistenza domiciliare «dove - sostengono - è stata privilegiata l’offerta economica a quella tecnica». Sul bando c’è una verifica «per offerta anomala» per quel ribasso offerto dall’aggiudicataria provvisoria del 16,8, più del il doppio dello sconto fatto dalla seconda migliore offerta. Nella lettera Confcoop e Legacoop chiedono per giovedì un confronto «di approfondimento comune sulle problematiche legate agli affidamenti dei servizi alla persona. La delicatezza di questi aspetti - sottolineano - non è nuova ma è prepotentemente esplosa con la gara dell’assistenza domiciliare sulla quale abbiamo lanciato un grido di allarme».

Sistema welfare

Un allarme che va oltre il singolo appalto. «Quanto ci interessa affrontare - specificano Atzori e Onnis - investe non la singola e specifica procedura di gara, ma il più ampio e generale ruolo che la cooperazione sociale svolge nel territorio, sotto il profilo del lavoro e della coesione sociale. Le tanto richiamate opportunità e sfide per ricostruire e innovare i servizi di welfare nella fase post pandemica crediamo non possano essere pienamente colte senza il reale coinvolgimento della cooperazione come soggetto che persegue finalità “di interesse generale”, “solidaristiche e di utilità sociale”».