Le conseguenze della violenza 

Con l’acqua di un fiume. Sì, si può parlare di donne assassinate da uomini anche con un’immagine così: il fiume Secchia, la sua corrente, una pozza, un colore rosato femminile, massi, ciottoli. Eppure, se ci entri, in quella storia, quell’immagine racconta molto più delle inopportune ricostruzioni proposte in certi format televisivi, sbagliati già a partire dai titoli. Perché qui non si tratta di “The man I love”, nell’interpretazione di Billie Holiday (altra tremenda storia, la sua, di donna violata), né di “Killing me softly”: la parola amore non può stare assieme a morte, crimine, raptus. L’abbrivio alla intensissima mostra di Stefania Prandi “The consequences”, a cura di Emanuela Falqui (in collaborazione con Collettiva Le Infestanti, Centro Antiviolenza dell'Unione Comuni d'Ogliastra, Centro di documentazione e studi delle Donne di Cagliari, Circola nel Cinema Alice Guy, Sardegna Teatro e Dry-Art), che il Teatro Massimo di Cagliari propone da domani maggio al 19 giugno (inaugurazione alle 18 con due turni di massimo 30 persone) lo dà l’acqua del fiume Secchia dove venne ritrovato il corpo di Giulia Galiotto, assassinata dal marito l’11 febbraio 2009.

Madri

La madre di Giulia, Giovanna Ferrari, racconta alla giornalista, scrittrice, fotografa Stefania Prandi che il marito assassino, per uccidere sua figlia, ha usato un sasso compatibile con quelli del fiume, sperando di sviare le indagini. Questo è uno dei particolari più duri, in quel racconto corale che è la mostra, composta da sei storie di donne uccise. Il lavoro della Prandi basa la propria forza, appunto, sulle «conseguenze», quello che rimane dopo alle famiglie, il vuoto assoluto di quelle figlie, sorelle, madri straziate e sottratte per sempre ai loro nuclei. Un racconto diverso per un tema così ricorrente che il pericolo è che ci si abitui: ci si abitui a una donna uccisa ogni tre giorni, in Italia; ci si abitui a sentenze che troppo spesso riconoscono attenuanti agli assassini, qualche anno in carcere, come per un reato comune. E invece la violenza sulle donne, che è violenza di genere, «agisce come disgregatore di un tessuto non solo privato ma sociale, lacerando le comunità», come scrive Chiara Cretella nella presentazione del libro da cui è tratta la mostra. Che non è solo una denuncia, ma una prova di estrema sensibilità, di come, mediante un approccio diverso a un tema ai limiti dell’intrattabilità, si possa descrivere mondi strabordanti di tenerezza, di quella intangibile sostanza dell’umano che ancora fa umani, riconoscibili come esseri portatori di valori, oltre che di speranze, anche quando tutto intorno appare finito, le speranze e i valori. «Sempre più famiglie intraprendono battaglie quotidiane: chi scrive libri, organizza incontri nelle scuole, lancia petizioni, raccoglie fondi per iniziative di sensibilizzazione, fa attivismo on line», racconta Prandi nella sua introduzione. Lei è andata a conoscere proprio loro, genitori, sorelle, fratelli, figli che si attivano, che non si arrendono, anche perché quell’impegno appare come l’unico, il solo antidoto a un effetto domino di distruzione.

Memorie

Ecco, oltre ai famigliari, i ricordi che rimangono, quelle cose intorno che, come scrive Milo De Angelis, «appaiono in una nuova nudità dello sguardo», siano cose, siano paesaggi. Cornici con fotografie, una collanina, l’abito da sposa, finestre di stanze vuote, sedie vuote. Un approccio delicatissimo, di segno opposto a quello di chi specula ed elucubra su dolori inestinguibili, infiniti. Alla base del libro e della mostra, che Emanuela Falqui (attivista su tutte le questioni di genere) ha tenacemente voluto proporre alla città, c’è un lavoro di tre anni di conoscenza, dialogo, soprattutto ascolto. Quello che i famigliari non vogliono, riporta la Prandi, è un vacuo sentimento di pietà; cercano, piuttosto, giustizia, risarcimenti adeguati e misure di prevenzione da parte delle istituzioni, come un’imprescindibile educazione alla parità di genere, che inizi dalle scuole, per mezzo di personale qualificato. Giulia, Rossana, Jessica, Cristina, Laura, Giordana: ciascuna storia reca il nome della vittima, cosicché ci si possa raccapezzare in un viaggio tanto greve quanto necessario.

