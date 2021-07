«Le coltellate? Non ricordo quante» 

«Un mese fa avevamo già avuto una discussione perché subivo dei furti. Domenica all’alba l’ho visto nella mia stanza e l’ho fermato, ma mi ha spintonato. Così l’ho seguito afferrando un coltello dalla cucina: la discussione è proseguita nella sua camera e l’ho colpito. Quante volte? Alcune, non ricordo. Poi ho avvisato gli altri inquilini di chiamare la Polizia. Sono dispiaciuto». Questo il racconto di Francesco Massa, l’ambulante di 63 anni accusato dell’omicidio di Massimiliano Lilliu, il cuoco trentenne ucciso contro almeno tredici coltellate in un appartamento di via delle Doline, tra san Michele e Tuvixeddu. Ha parlato per quasi un’ora, rispondendo alle domande del gip Roberto Cau che alla fine dell’interrogatorio ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere.

Il movente

Dunque all’origine del delitto ci sarebbero dei furti che Massa avrebbe subito nelle ultime settimane. E l’indagato aveva già rappresentato il suo risentimento a Lilliu. «Ci eravamo già confrontati in modo animato», ha spiegato al giudice. Difeso dagli avvocati Mauro Massa e Laura Quartuccio, ha raccontato di essersi svegliato domenica all’alba «vedendo qualcuno che rovistava nella mia stanza. Era Lilliu». Massa ha riferito di averlo bloccato ma di essere stato spintonato e colpito con una manata. «Lui è ritornato nella sua stanza. L’ho seguito e, avendo paura di essere aggredito, ho preso un coltello». I due si sono fronteggiati nuovamente. «Si è avvicinato e così ho usato il coltello. Ricordo di aver colpito alcune volte. Quando si è piegato sono andato via. Ho gettato l'arma dalla finestra e avvisato gli altri coinquilini». Massa avrebbe subito il furto di denaro. E probabilmente ha anche cercato le prove: per questo la stanza della vittima è stata ritrovata dagli investigatori della Squadra mobile a soqquadro. Nessun accenno invece al consumo eccessivo di corrente elettrica motivo di discussione tra i coinquilini: «Non c’è stata nemmeno la contestazione», ha sottolineato l’avvocato Massa.

Il pericolo

Il gip ha così confermato la custodia cautelare in carcere perché «sussistono gli indizi di colpevolezza» e perché c’è il «pericolo concreto che l’indagato possa commettere altri delitti uguali per come ha agito». Pesa anche il precedente del 1995: Massa aveva ucciso con due coltellate un diciannovenne a Domusnovas perché il ragazzo lo aveva rimproverano per la sua guida pericolosa. Era stato condannato a 22 anni ma ne ha scontato 17.

L’autopsia

Ieri il medico legale Roberto Demontis ha svolto l’autopsia sul corpo del giovane cuoco. Almeno tredici le coltellate: otto tra la pancia e il collo, altri cinque alle spalle quando il cuoco era già sul pavimento della sua camera da letto. «Sono dispiaciuto», ha ripetuto Massa. Che consapevole di quanto fatto, domenica dopo l’omicidio, ha praticamente atteso l’arrivo degli agenti della Squadra volante in via Is Maglias a poca distanza dall’abitazione dove c’era il corpo senza vita del coinquilino. «Così ha finito di darmi fastidio», ha detto quasi sottovoce ai poliziotti.

