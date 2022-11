Le chat poco prima della morte 

Ha documentato il suo ricovero nel reparto di Ostetricia e Ginecologia delle Cliniche universitarie di Sassari, quasi minuto per minuto, con il telefonino. Giovanna Satta, la giovane di Padru morta durante un cesareo un mese fa, ha raccontato tutto ai familiari più stretti e ad alcune persone care. Ha parlato e scritto sino a poche decine di minuti prima dell’ingresso in sala operatoria. E ora il materiale è tutto nelle mani del sostituto procuratore di Sassari, Paolo Piras, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il magistrato sta esaminando i file delle chat e i filmati estrapolati dallo smartphone della giovane (Giovanna Satta aveva 26 anni) e di familiari e amici con i quali ha dialogato sino alla fine, dalla sua stanza di ospedale. Più che dialoghi, stando a indiscrezioni, bisognerebbe parlare di vere e proprie richieste di aiuto. Che sono arrivate a parenti e amici della donna sino a poche ore prima del decesso.

«Vai subito a Sassari»

A distanza di un mese dalla tragedia, inoltre, la Procura di Sassari ha a disposizione i verbali delle dichiarazioni rese dai medici dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: gli specialisti hanno spiegato perché l’8 ottobre scorso contattarono Giovanna Satta, invitandola a recarsi subito, per un ricovero urgente, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia della Aou di Sassari. In particolare sarebbe stata sentita, come persona informata sui fatti, una ginecologa del Giovanni Paolo II di Olbia. Giovanna Satta non stava bene e la ginecologa l'aveva richiamata più volte perché aveva saltato delle visite. La giovane donna aveva due figli piccoli da accudire ed era stremata. La gravidanza le stava creando dei problemi seri che, sempre stando a indiscrezioni, non avevano niente a che vedere con i precedenti cesarei. Quindi l’8 ottobre Giovanna Satta viene invitata a recarsi a Sassari, i valori delle sue analisi erano preoccupanti.

«Aiutatemi»

Dalle indagini sta emergendo quanto era stato dichiarato subito ai Carabinieri dai familiari della donna. Giovanna Satta in ospedale sta male e racconta tutto ai parenti. Dice di non capire come mai è stata spostata in un’altra camera e chiede aiuto. Le telefonate e i messaggi si fanno via via più allarmanti e poco prima di essere portata in sala operatoria, Giovanna Chiama una persona al lei cara e le chiede aiuto. È l’ultima volta che Giovanna Satta parla al telefono. Ora la Procura di Sassari ha le prime informative dei Carabinieri e i file che documentano il percorso ospedaliero della giovane. Le indagini sono entrate in una fase decisiva.