Le cassette postali non sono per tutti 

Cassette postali ma non per tutti a Serramanna, dove scatta la corsa all’assegnazione del primo modulo di 42 cassette postali ai nuclei familiari residenti fuori del centro urbano. «Concordata con Poste Italiane l’assegnazione di quarantadue cassette postali modulari, ubicate nel cortile dell’ufficio postale di Serramanna, da destinare alla ricezione della corrispondenza: ordinaria, avvisi di giacenza di raccomandate con esclusione della notifica degli atti giudiziari, di quanti risiedono al di fuori del centro urbano e non fruiscono del recapito a domicilio», è l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, «l’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste fino a completo esaurimento delle cassette disponibili». Insomma: i residenti nelle cosiddette case sparse sono 134 e per molti di loro il recapito della corrispondenza resterà problematico. Non aiuta la situazione creatasi dopo la chiusura del pericolante Ponti Nou: il viadotto sul Flumini Mannu è l’unica via di comunicazione con il paese per decine di famiglie residenti oltre il fiume.

Il problema

L’attesa per le particolari cassette postali da destinare alla ricezione della corrispondenza dei residenti nelle case sparse di Serramanna durava da tempo. «Nel precedente mandato avevamo chiesto l’ampliamento e l’installazione delle cassette postali gratuite per chi vive nelle zone rurali», dice Carlo Pahler, consigliere di minoranza. «Il montaggio delle cassette nel piazzale dell’ufficio postale è stato fermato a causa del blocco dei cantieri dovuto alla pandemia», era stata la risposta dell’allora sindaco Sergio Murgia all’interrogazione.

La concessione

Le cassette postali sono ora disponibili, ed è scattata la prenotazione, mediante consegna delle istanze a mano al Protocollo, o via mail (protocollo@pec.comune. serramanna.ca.it o serramanna@ comune. serramanna.ca.it). «Le cassette modulari, concesse in uso gratuito dall’Azienda, sono dotate di singoli box e la finalità dell’installazione è quella di venire incontro a quanti sono domiciliati in zone rurali, prive di toponomastica e che non sono in grado di fornire ai propri interlocutori un indirizzo completo», spiega in una nota Poste Italiane, che raccomanda gli essenziali accorgimenti per la reale fruizione dei dispositivi. «Ad assegnazione avvenuta, i titolari dovranno comunicare agli interlocutori-mittenti abituali, quali ad esempio i fornitori dei servizi elettrici, idrici e telefonici, il nuovo indirizzo completo del numero di cassetta modulare assegnata. Resta ferma la possibilità, per quanti non avranno, o sceglieranno di non avere, la cassetta di ritirare la corrispondenza presso l’ufficio postale».