Le case popolari restano vuote 

Le case popolari ci sono, ma i tempi per la consegna sono diventati lunghi: un anno per la ricognizione abitativa, tre mesi dall’approvazione della graduatoria degli aventi diritto, dieci anni dall’inizio dei lavori per la realizzazione degli alloggi nell’edificio della vecchia caserma dei carabinieri di via San Sebastiano. Un investimento di due milioni di euro. Sono 60 le famiglie che quotidianamente attendono la consegna delle chiavi dei mini appartamenti a canone sostenibile: 17 sono di proprietà del Comune e 5 dell’Azienda regionale di edilizia abitativa (Area).

La graduatoria

La Giunta di Sanluri aveva ufficializzato il bando per l’assegnazione degli alloggi nel 2020, con l’obbligo di presentare le domande entro il mese di ottobre. Ad agosto 2021 l’approvazione della graduatoria definitiva generale e quattro sub graduatorie per il diritto di precedenza: 10 per gli anziani, 2 per nuove famiglie, 10 per genitori soli con figli a carico, 19 per disabili. A settembre si è resa necessaria una modifica della graduatoria per «la giusta collocazione delle quattro famiglie che avevano conseguito 6 punti». Da allora, esattamente dal primo settembre, sulla questione “emergenza abitativa” è calato il silenzio istituzionale.

Il Comune

Dopo le timide proteste dei senza tetto, il sindaco, Alberto Urpi, spiega i motivi del ritardo. «Per soddisfare le esigenze di 60 nostri concittadini abbiamo pensato a una graduatoria unica per la consegna degli alloggi comunali e di Area. Il fatto è che l’Azienda regionale prima di dare le chiavi ha necessità di eseguire manutenzioni nelle palazzine delle vie Sant’Antioco e Ogliastra. A tutt’oggi non ci sono comunicazioni di avvio lavori, nonostante i continui solleciti», dice il sindaco. Urpi precisa che «non vuole essere uno scarica barile» e ammette la lentezza della burocrazia che ha rallentato l’iter in Comune. «La struttura di via San Sebastiano – prosegue – è nuova e pertanto, prima di ospitare 17 inquilini, deve essere affidata a un gestore esterno. Si tratta di un condominio e come tale richiede la pulizia dei locali in comune, del giardino, la riscossione degli affitti e di tutte quelle problematiche di un edificio abitato». Alla fine ammette di essere soddisfatto: «Entro Natale consegneremo 23 alloggi, tutti insieme. L’impegno è quello di accontentare le 37 persone che restano fuori».