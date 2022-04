Le cantine trascinano lo shopping  

Peccato solo per le solite serrande abbassate. Sono ancora troppi nella strada i negozi chiusi. Molti hanno lasciato da tempo e quelle stesse vetrine non si sono mai riaccese nonostante il passare degli anni.

E sarebbe andata ancora meglio se tutti fossero stati a conoscenza dell’iniziativa “Cantine in strada”, perché addirittura molti residenti della stessa via dello shopping non ne sapevano niente e lo hanno scoperto ieri sera casualmente.

Il primo venerdì organizzato dal centro commerciale naturale con la strada chiusa e i negozi aperti fino alle 21, le degustazioni di vini, pane tipico e formaggio, va in archivio con un bilancio più che buono.

Lo stop

Puntuale come programmato, via Porcu chiude alle auto alle 18 e la pedonalizzazione piace, nonostante le inevitabili code all’incrocio con via Marconi. «Siamo contente perché finalmente si può passeggiare tranquillamente nella strada», dicono Margherita Serri, 72 anni, e Antonella Semprevivo 64, «ed è bello vedere un po’ di gente. Hanno chiuso troppi negozi. Speriamo che queste iniziative servano proprio per incentivare nuove aperture».

Laura e Nicoletta Romeo, 43 e 38 anni, sono sorelle quartesi che da anni vivono in Scozia e sono tornate in città per questo fine settimana più lungo del solito. «Siamo appena arrivate», dicono, «è un dispiacere vedere tutti questi negozi chiusi, è un impatto scioccante. Meno male che ci sono ancora commercianti che hanno voglia di fare e che organizzano queste cose. E magari qualcuno vedendo che c’è più vita deciderà di aprire qualche nuovo negozio». Perché in quella che era la via dello shopping per eccellenza negli ultimi anni hanno chiuso in tanti, troppi. Uno dopo l’altro. Dall’abbigliamento alle librerie, dalle mercerie ai negozi per bambini.

I nodi

Anna Puddu 74 anni, aggiunge: «Io abito qui in via Porcu e non sapevo nulla dell’appuntamento. La strada chiusa va bene però una sola volta a settimana perché sempre potrebbe cerare problemi al traffico». Sono sedici le cantine che hanno partecipato all’appuntamento divise in quattro stand dove era possibile degustare con i calici e assaggiare anche qualche prodotto tipico. Ed era solo l’inizio. Gli appuntamenti in via Porcu proseguiranno per tutti i venerdì fino al 24 giugno con la strada chiusa al traffico dalle 18 alle 21 e i negozi che potranno tenere le serrande sollevate anche fino alle 22. La prossima settimana ci saranno musica e proiezioni per celebrare Sa die de sa Sardinia, poi sarà la volta di artisti di strada e di una serata dedicata ai fiori con la partecipazione anche dell’associazione Cittadinanza Attiva Oikos che ha dato il suo contribuito anche in altre occasioni. Il centro commerciale naturale collaborerà anche con l’associazione turistica quartese.

