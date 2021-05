Le bustine di zucchero? Opere d’arte 

Decine di murales sono pronti ad abbellire anche bar, ristoranti e pizzerie di San Sperate. Nulla di strano, se non fosse che questa volta non si tratta di dipinti sulle pareti dei locali, ma di riproduzioni delle storiche opere del paese museo stampate su originali bustine dello zucchero al bancone. Pezzi più da collezione che da consumo: ai clienti la scelta. Migliaia di bustine nei prossimi giorni saranno distribuite alle attività del centro dall’associazione Art&venti, promotrice di un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare l’arte e incentivare ulteriormente il turismo in paese.

L’idea

«Non potendo organizzare le nostre manifestazioni a causa dell’emergenza Covid, abbiamo deciso di investire i contributi comunali destinati all’associazione in questo progetto che avevamo in mente da tempo», dice Leonardo Marongiu, referente di Art&venti. Per la stampa dei murales nelle bustine di zucchero l’associazione si è rivolta all’azienda sarda “Zucchero express”. Ed ecco il risultato: «Sono stati prodotti 250 chili di zucchero racchiusi in oltre 50 mila bustine dove sono riprodotti 14 murales del centro, con tanto di indicazione della via dove poterli ammirare». Una sorta di guida turistica da via Roma, a via Monastir, fino ad arrivare a piazza Parrocchia, via San Giovanni, Cagliari, Nuova e Bau Ninni Cannas. Diverse foto ritraggono anche Archimede Scarpa, Angelo Pilloni e Luciano Lixi: «Artisti – ricorda Marongiu – al lavoro durante le giornate dedicate a “RestaurArte”, il progetto della nostra associazione che finora ha consentito interventi di restauro o sistemazione di una ventina di murales».

L’obiettivo

Per ora le bustine artistiche saranno consegnate soltanto alle attività locali. «Ci piacerebbe moltissimo estendere il progetto ad altri centri», continua Leonardo Marongiu. «Se ci sarà la possibilità, vorremmo in particolare farle arrivare in bar e ristoranti di porto, aeroporto e villaggi turistici. Un modo per stimolare i turisti dell’Isola a fare tappa anche nel paese museo».

La corsa alla collezione dei pezzi è già iniziata: «In tanti si dicono pronti a conservare le bustine dello zucchero, una collezione un po’ come accade con i francobolli. Speriamo che il nostro progetto sia anche da incentivo per bar, ristoranti e pizzerie di San Sperate che, oltre ai clienti affezionati, potrebbero ricevere la visita di tanti curiosi attratti dalla presenza delle bustine che vorrebbero collezionare».

