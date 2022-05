«Le belle promesse non bastano per sfidare la Sla» 

«Fino a oggi tante belle promesse e centinaia di pacche sulle spalle. Ma di concreto non c’è nulla se non la vicinanza dei miei amici che da soli, però, non possono aiutarmi. Ho creduto davvero che ci potesse essere una scelta alternativa a quella clinica in Svizzera in cui avevo deciso di porre fine alla mia vita messa a dura prova dalla Sla. Comincio a pensare che non sia così».

La disperazione

Lo sconforto ha preso di nuovo il posto della speranza nella piccola casa alla periferia di Carbonia dove Marco Madeddu, 46 anni, è ritornato a vivere dopo aver creduto che davvero ci fosse una via d’uscita. Che davvero il fiume di solidarietà, prese di posizione e promesse d’aiuto, seguite al suo ritorno in Italia, potessero trasformarsi in una condizione di vita accettabile per lui che sa bene che la Sclerosi laterale amiotrofica presto non gli darà più la forza di combattere in prima persona. Invece il percorso è in salita, più ripido di quelle scale sulle quale lui arranca ogni giorno, instancabile, con il suo deambulatore, unica alternativa a una prigione fatta di quattro mura: «Non sarebbe vita – continua a ripetere sforzando la voce con una fatica incredibile – so che arriverà il giorno in cui la malattia mi bloccherà in un letto, ma fino a quel momento una sedia a rotelle elettrica e un montacarichi, visto che non posso permettermi una casa al piano terra, potrebbero facilitare i miei spostamenti. Mi piacerebbe poter contare su un mezzo di trasporto idoneo per un disabile, ma ogni giorno che passa mi rendo conto che mi sono illuso. Le collette non bastano. Mi avevano detto che la Asl avrebbe potuto coprire parte delle spese, ma quando?».

I tempi

Già, quando? A casa di Marco non è mai arrivato nulla e le persone che si erano fatte avanti promettendo un interessamento concreto sono sparite. I tempi della sanità, quelli che umiliano le persone che restano mesi, anni, in attesa di esami clinici, visite specialistiche che un paese civile dovrebbe garantire a tutti, Marco non può permetterseli. Ma non perché sia una persona impaziente, ma perché lui, con mille euro al mese scarsi, di quella sanità pubblica ha bisogno oggi: «Non ho tempo a disposizione, ogni giorno di attesa in questa condizione di incertezza, è un giorno in meno di vita, – continua a ripetere – perché mi hanno illuso che ci fosse una speranza? Non riesco a capacitarmi di tanta ingiustizia».