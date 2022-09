Le barche, il vento, la Sardegna  

A Cagliari, la flotta del capoluogo e litorale si è ritrovata al Poetto per salutare l’estate con il Festival della Vela, storica manifestazione ideata 34 anni fa dallo Yacht Club Cagliari. La stracittadina del mare ha messo insieme cabinati e derive di ogni tipologia, lungo la spiaggia del Poetto. Il maestrale del sabato si è ritirato in buon’ordine, lasciando spazio a una brezza perfetta per tutti. Soprattutto per Quebec, il G34 di Massimiliano Pittau che ha vinto tra i cabinati, davanti a Free Emotions (Fadda) e Wyuna (Cottiglia). Numerose anche le derive, dove il 470 di Musanti-Carrera ha avuto la meglio su Ignazio Cocco (Laser) e Gabriele Loy (Laser Radial). Giusto tre, i catamarani Hobie Cat 16, privi dei giovani esponenti della flotta impegnati a Barcellona nei Mondiali. Antonello Ciabatti ha tenuto testa a Carlo Conte e Gianluigi Costante. Gara a tre anche tra le tavole, dove Bruno Utzeri si è imposto su Mario Mariani e Andrea Loviselli. Tra i più giovani della flotta, gli Optimist, successo per Diego Stagno su Andrea Asunis e Nicolò Utzeri.

E tutto il mondo velico si è radunato allo Yacht Club Costa Smeralda, per i due eventi di punta del calendario sportivo. Prima la Maxi Yacht Rolex Cup. Poi la Rolex Swan Cup, che da piazza Azzurra mancava da quattro anni. Tra le due regate, si sono contati 143 yacht, in gran parte di armatori stranieri. Un afflusso che ha garantito l’arrivo festoso di 3mila persone, sommati equipaggi, personale di terra e famiglie. E uno spettacolo lungo due settimane, immortalato tra le morbide rocce dell’arcipelago de la Maddalena, ogni scatto un quadro.

Dai Maxi, espressione delle ultime tendenze in fatto di nautica, ai maestosi Swan, fino ai piccoli cabinati, pezzi di cuore, curati con amore dalle loro famiglie. I campi di regata sardi, negli ultimi giorni, sono stati testimoni di una passione, quella per il mare e la vela, che accomuna gli armatori di tutto il mondo, passione che va oltre la tecnologia di bordo e le dimensioni, le miglia percorse, i trofei vinti e quelli ambiti.

Porto Cervo

Festival della Vela

Sail for Women

Ancora tutta da vivere invece la Sail for Women, dove la vela si fa veicolo di solidarietà. La veleggiata nel golfo cagliaritano, in programma domenica 25 (ma che lo scirocco potrebbe far posticipare alla domenica dopo) sarà l’ultimo atto di una tre giorni dedicata alla prevenzione e lotta ai tumori femminili, organizzata da Salute Donna Onlus e Armatori Vela d’Altura Sardegna (AVAS). In palio, il trofeo più prezioso: una nuova strumentazione, per combattere la battaglia per la vita e la salute, che sarà acquistato con il ricavato delle iscrizioni.

