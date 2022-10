Le banche dicono sì a Ganau 

La storia del sugherificio Ganau è arrivata al dunque, i giudici della Sezione civile del Tribunale di Tempio hanno sul tavolo tutti i pareri dei creditori sul via libera al concordato preventivo. Ora devono decidere la sorte dell’azienda di Tempio, uno dei più importanti sugherifici italiani. Il dato nuovo è che gli istituti di credito, a partire dal Banco di Sardegna, non si oppongono a una soluzione che eviti il fallimento. I pareri delle banche sono tutti positivi e danno il via libera al concordato. La fase che si aperta è delicatissima, perché i giudici devono “pesare” e contare i pareri. In pratica, considerando i creditori più importanti, c’è il sì delle banche, dei lavoratori e del Comune di Tempio, mentre l’Agenzia delle entrate e l’Inps hanno già da tempo risposto con un no. Una valutazione complessiva e definitiva ora spetta al Tribunale. Sono giorni difficili per la proprietà e per le centinaia di persone (tra dipendenti e indotto) il cui reddito dipende dal sugherificio.

Il paradosso

La decisione della Sezione civile del Tribunale gallurese, coordinata dalla magistrata Cecilia Marino, non sarà facile. Da una parte c’è la pesante esposizione finanziaria della società della famiglia Ganau, di fatto una multinazionale, dall’altra la netta ripresa delle commesse e i segnali di forte interesse del mercato per il tappo di sughero. Basti pensare che i costi della materia prima sono saliti alle stelle (sino a 600 euro il quintale per la primissima scelta e 200 euro per il “macinato”, ossia lo scarto). Il Tribunale deve valutare la possibilità di un risanamento finanziario. Ed è una decisione dalla quale dipende il futuro di un intero territorio.

«Siamo preoccupati»

In Alta Gallura la preoccupazione per la sorte del sugherificio è forte. Gianni Addis, sindaco di Tempio, dice: «Stiamo seguendo con preoccupazione le vicende del sugherificio Ganau, certo la notizia di nuovi pareri positivi a una soluzione che salverebbe l’azienda ci fa sperare. È necessario però che la Regione e il governo nazionale si facciano sentire». Il collega Fabio Albieri (Calangianus) aggiunge: «L’appello è anche al governo Meloni, che si è appena insediato. Va subito riattivato il Tavolo del Sughero, che ha iniziato a operare a livello ministeriale». Anche Luras sta seguendo con apprensione la situazione del sugherificio tempiese, il sindaco Mauro Azzena: «La mia comunità è legata alla storia di questa azienda, anche io credo che la Regione e il governo Meloni debbano occuparsi subito di quanto sta avvenendo nel Distretto del Sughero».