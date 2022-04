Le Balentes sono tornate e cantano “Sa prima pandela” 

«In certi casi c’è un legame esagerato alle regole passate. Una tradizione è sempre una bella cosa ma interpretata in modo eccessivo diventa una sorta di chiusura, un problema. Naturalmente non avviene solo in Sardegna».

«Ci siamo ispirati al bellissimo docufilm “S’animu” di Marina Anedda: una giovane donna ha chiesto di partecipare all’Ardia di Sedilo come prima pandela. Questo ruolo è sempre stato maschile: rappresenta San Costantino imperatore che difende la bandiera della cristianità dai nemici pagani. Lei non ha avuto ancora risposta e ovviamente anche il paese si è diviso. Ho scritto il testo di questa canzone con mio marito, Davide Biggio; insieme abbiamo scritto le parole di tutto l’album. Pierpaolo Liori, che suona anche la fisarmonica, ha scritto la musica. Personalmente sto dalla parte di questa giovane che vuole dimostrare di avere ciò che si chiama “s’animu”. È il carattere a contare, e una donna può davvero cambiare le cose».

Sospesa tra l’attaccamento alle tradizioni e la voglia di crescere, di accogliere la novità. Ecco la Sardegna raccontata dalle Balentes, nel nuovo disco “Inghirios” perché come spiega Stefania Liori, anima storica del gruppo (con lei Pamela Lorico e Federica Putzolu) «sono i mille giri tra passato e presente, realtà e leggenda, che caratterizzano la nostra Isola». Sarà presentato il 21 maggio al S’Ard Festival, al Massimo di Cagliari. Lo caratterizzano suoni e temi maturi, ricchi d’introspezione, come in “Sa prima pandela”, singolo di lancio rilasciato ieri.

Di cosa parla questa nuova canzone?

C’è troppa rigidità nelle tradizioni?

L’album ha un tema?

«Sì, è il legame della Sardegna con la sua cultura, la sua storia. Per esempio tra le canzoni c’è “Surbile”: una leggenda del passato, che serviva a dare una spiegazione delle terribilmente frequenti morti in culla. Abbiamo immaginato tre comari che si incontrano per preparare il pane carasau e, per passare le lunghe ore, raccontano questa storia. Un’altra canzone, “Inghirios” è dedicata alla tradizione delle donne di Ollolai che fanno i cestini di asfodelo, facendolo girare e intrecciandolo».

Come avete preparato “Inghirios”?

«Abbiamo fatto tante ricerche. Per esempio abbiamo intervistato una signora che ha lavorato per tantissimi anni con l’asfodelo. Abbiamo percorso in lungo e in largo la Sardegna per farci raccontare storie, leggende. L'album parla il campidanese, il logudorese, il tabarchino di Calasetta. La nostra terra ha una modernità, ma anche tradizioni antichissime, paesaggi diversi. Così come il mal d’Africa esiste anche il mal di Sardegna. E non si può spiegare perché è avvolto da un alone di mistero».

Che genere lo caratterizza?

«Se dovessi dirne uno, sarebbe la world music. Perché ci sono le musiche sarde, che ci appartengono, ma ciascuno di noi ha portato il suo vissuto, con un’apertura all’esterno, al mondo».

Come sono cambiate le Balentes in tanti anni?

«All’inizio avevamo autori esterni, anche molto diversi. Non c’era un genere uniforme. Ormai abbiamo trovato da tempo una nostra autonomia e un’identità definita».

