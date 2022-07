Le auto invadono l’isola pedonale 

La situazione precipita soprattutto la sera. Piazza Santa Maria sulla carta è un’isola pedonale dai tempi della giunta Ruggeri: dopo il tramonto diventa una sorta di parcheggio improvvisato e una pista dove si passa a tutta velocità tra i passanti che, in teoria, sarebbero gli unici a poter passare nello spazio tra via Garibaldi e via XX Settembre.

Non che di mattina vada meglio. Basta stare dieci minuti fermi all’incrocio con via Santa Maria per rischiare la pelle diverse volte: molti infatti percorrono in auto la piazza pedonale per raggiungere via XX Settembre. Il colmo è stato raggiunto lunedì sera in occasione di Sciampitta: proprio nella piazza dove doveva esibirsi il gruppo del Kenya c’era una lunga fila di auto in sosta, una addirittura a pochi metri dai bar con annessi tavolini all’aperto. Tanto che è stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia locale.

Le verifiche

«Piazza Santa Maria così come altri punti nevralgici della città», assicura il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «sarà controllata assiduamente per evitare che si verifichino rischi per i pedoni. Ci saranno provvedimenti per chi lascerà le auto in sosta e ovviamente per chi, anche a bordo di moto e motorini, attraverserà lo spazio pedonale».

Un tempo per delimitare lo spazio pedonale c’erano i dissuasori in ferro che vietavano l’accesso dall’incrocio con le vie Garibaldi e XX Settembre. Neanche a dirlo erano stati tutti rimossi e rubati, così come era stato fatto anche in via Garibaldi dove delimitavano il passaggio pedonale a sinistra della strada. Tutti abbattuti per poter parcheggiare tranquillamente e costringere i pedoni a fare i salti mortali per poter passare.