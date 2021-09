Le aule? Le sistemano i genitori 

Il compito di sistemare le scuole nel rispetto delle norme anti Covid? A Elmas è affidato ai genitori degli alunni: mamme e papà questi giorni impegnati in una corsa contro il tempo in vista del suono della campanella per il rientro in aula dei loro figli alle elementari di via Buscaglia, Sestu e alle medie di via Don Palmas. I volontari sono alle prese con la sistemazione di 37 aule dell’istituto “Monsignor Saba” che in tutto ospiteranno 650 alunni.

Genitori tuttofare

«Già lo scorso anno ci eravamo rimboccati le maniche con la sistemazione dei nuovi banchi monoposto, trapezoidali e segnaletica di sicurezza» ricorda Nicola Giacalone, presidente del Consiglio d’istituto. «In questi giorni siamo concentrati su ripristino di isole di accoglienza (ingresso esterno) e i bollini nelle classi, segnaletica fondamentale per garantire i distanziamenti tra gli alunni». Un lavoro che coinvolge almeno una decina di genitori. Tra loro Fausta Mulas, mamma disabile: «Il volontariato è nella mia indole e niente può fermarmi: la comunità deve dare una mano alla scuola. Nel nostro caso, anche da esempio per i nostri figli». A promuovere i genitori sono i numeri: «Con le nostre precauzioni, l’anno scorso nessun alunno ha contratto il virus a scuola», sottolinea Giacalone. «Riusciamo a dare una mano anche grazie all’ottimo rapporto con la dirigente scolastica, uffici e personale. La collaborazione va poi oltre l’incarico: l’anno scorso, dopo una chiacchierata amichevole con i docenti di Musica delle medie, insieme al nonno di un’alunna abbiamo sistemato una quindicina di leggii fatiscenti. Tanti di noi chiedono giorni di ferie per essere qui. Conosciamo le esigenze della scuola che abbiamo a cuore per i nostri figli».

La preside

Oltre che dai dati sui contagi, mamme e papà vengono promossi anche dalla dirigente scolastica Rossana Montisci: «È grazie al gruppo di genitori se anche quest’anno riusciremo a partire con un’organizzazione più che dignitosa. Non tutte le scuole riescono a curare i dettagli come è riuscito a fare il presidente Nicola Giacalone insieme al suo gruppo di genitori, la risorsa più preziosa che abbiamo e supporto fondamentale». Martedì gli alunni rientreranno in classe: «Tutti seguiranno le lezioni in presenza. Dal punto di vista dei protocolli di sicurezza, la situazione sarà decisamente più agevole rispetto allo scorso anno: le famiglie ormai conoscono le norme. Siamo pronti, non posso fare altro che ringraziare le famiglie per la collaborazione sottolineando quanto questo rapporto con la scuola sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA