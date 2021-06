«Le api? Le diamo in adozione» 

Un’arnia in adozione per salvare le api e far capire ai bambini quanto sia importante rispettare la natura e mangiare in maniera sana. L’iniziativa, la prima del genere nel Sarrabus, è stata lanciata da Valentina Murru, 32 anni, apicoltrice di Camisa e neo responsabile provinciale di “Coldiretti Donne Impresa”. Una idea nata durante la giornata internazionale dedicata alle api, lo scorso 20 maggio. «La giornata – spiega Valentina – è utile per ricordare quanto siano importanti le api per la vita sul nostro pianeta. Ho pensato che sarebbe stato utile dare la possibilità a tutti di adottare un’arnia. In pratica in cambio di una piccola quota annuale chiunque può contribuire al benessere dell’arnia, accudirla e gustare il miele che verrà prodotto».

La bambina

Le prime adozioni sono già arrivate: «Una bambina di nome Benedetta - spiega la giovane apicoltrice – una bambina di nome Benedetta ha ricevuto come regalo dai suoi genitori un’arnia. L’abbiamo vestita con la tuta e ha fatto la conoscenza delle api, era felicissima». L’iniziativa è rivolta soprattutto ai più piccoli: «Sono loro – aggiunge – il futuro del nostro pianeta, l’obiettivo è far sì che si avvicinino a questo mondo e che magari imparino a produrre il miele per diventarne un domani i consumatori».

Negli hotel

Tra i primi ad adottare le arnie Giovanni Iozza, il direttore di un resort vicino allo Scoglio di Peppino: «È una iniziativa davvero lodevole e per questo ho deciso di adottarne cinque. L’auspicio è che in tanti facciano richiesta di adozione, solo così potremo dire di aver fatto la nostra parte per salvare le api. In più i miei ospiti potranno assaggiare ottimo miele a chilometro zero».

Con un piccolo sostegno economico le arnie potranno essere alimentate al meglio durante l’inverno e nei periodi di siccità.

La durata dell’adozione, al momento, è stata fissata in dodici mesi. Le arnie resteranno a Camisa ma chi partecipa all’iniziativa riceverà regolarmente foto e video della sua arnia e potrà recarsi in visita all’azienda. «Stiamo programmando – dice ancora Murru – con le scuole lezioni di educazione alimentare da settembre».

Valentina Murru da pochi giorni è stata eletta anche presidente provinciale di Coldiretti Donne. Subentra a Manuele Mostallino. «È un incarico di prestigio e responsabilità - conclude Murru – Farò del mio meglio per aiutare le aziende agricole a conduzione femminilw».

