Le acrobazie delle Frecce Tricolori  

Una pattuglia acrobatica di dieci aerei in volo per colorare, per la prima volta, i cieli di Alghero, evoluzioni delle “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica militare italiana, che in tanti potranno ammirare sul lungomare Dante e Colombo. Un evento inserito nel programma delle manifestazioni per il XXI Raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d'Italia, che si svolgerà nella città catalana da domani al 22 maggio. Manovre acrobatiche con figure geometriche “disegnate” dai piloti a bordo di velivoli, gli S-208 del 60° stormo di Guidonia e gli T-346° del 61° stormo di Lecce. Una vera esibizione inserita fra le celebrazioni del 70° anniversario della fondazione dell'Associazione Arma Aeronautica e del 79° anniversario del bombardamento della città e dell’ aeroporto militare avvenuto il 17 maggio del 1943.

L’evento

«Tre giornate di festa, una manifestazione straordinaria frutto della sinergia tra le associazioni d’Arma e combattentistiche e dei Gonfaloni della Regione, le istituzioni, locali e regionali, la fondazione Meta e le aziende private - ha detto il sindaco Mario Conoci - un evento che porterà in città 1500 persone provenienti da tutte le regioni italiane».

Promozione

Alla manifestazione anche una dedica dalle cantine Santa Maria La Palma con una bottiglia con etichetta originale disegnata dagli studenti del liceo artistico. «Con questo Raduno nazionale, un avvenimento di grande rilevanza, vogliamo tingere di azzurro le strade di Alghero» hanno aggiunto Giulio Mainini, presidente nazionale dell’associazione Arma Aeronautica e il segretario, generale Rinaldo Sestili.