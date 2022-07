Le accuse di Zaher scuotono il Pd 

Parole che hanno suscitato la solidarietà bipartisan dentro e fuori dall’aula di piazza Cellarium: «Ringrazio le tante persone mi hanno dimostrato vicinanza, spero solo che episodi del genere non si verifichino più», il commento di Zaher.Nessun nome, solo il riferimento alla stessa area politica. «Sono stato oggetto di un atto discriminatorio e razzista: mi è stato riferito da un esponente del Pd, che alcuni individui della stessa area avrebbero detto che io non potevo stare in Consiglio comunale in quanto - a loro dire - non si capiva l’italiano dei miei discorsi. E che ridevano di me e mi prendevano in giro».

L’intervento in Aula del consigliere comunale dem Omar Zaher, originario della Giordania ma selargino da anni, ha colpito nel segno: «Nel partito c’è chi ride di me perché non parlo bene l’italiano, e nessuno mi ha difeso. È forse per questo che sono stato estromesso dal ruolo di capogruppo nonostante sia il più votato?», ha detto visibilmente scosso in Consiglio comunale.

Un caso che potrebbe approdare in Parlamento e che continua a far discutere nell’ambiente politico di Selargius.

La solidarietà

La chat di Whatsapp

Conversazione che sarebbe riportata in una chat di Whatsapp. «Ciò che mi ha amareggiato e deluso di più è il fatto che anche chi ha sentito questi discorsi e le derisioni nei miei confronti non si sia sentito in dovere di prendere posizione in mia difesa», ha aggiunto. «Quando ci sono elementi del genere andrebbero allontanati dal partito in modo che non minino la credibilità del partito stesso. Questa vicenda mi ha toccato profondamente, ecco perché sento doveroso portarla fino in fondo per venire a conoscenza dei responsabili, affinché non si ripetano più simili episodi».

Episodio che potrebbe avere risvolti legali: «L’avvocato Patrizio Rovelli, se ci sono i presupposti, penserà a supportarmi legalmente», ha annunciato Zaher.

Tante le dimostrazioni di vicinanza espresse durante il Consiglio. A partire dal centrodestra, con Giuliano Palmieri che ha parlato di «fatto molto grave, piena solidarietà al collega Zaher», sino a Giulio Melis che dopo aver ricordato incomprensioni del passato ha rivolto al consigliere parole d’affetto: «Ora sei come un fratello, e meriti rispetto da parte di tutti». Stessa solidarietà espressa da Franco Camba, «consideri queste affermazioni come parole dette da persone di poco conto, e vada oltre», e dallo stesso sindaco Gigi Concu: «Tutta Selargius ti stima e ti vuole bene», ha detto rivolgendosi a Zaher, «lo dimostra il fatto che sei sempre stato uno dei più votati in Consiglio».

Il partito

Parole di condanna anche da parte di Francesco Lilliu, che oltre ad essere consigliere comunale è anche segretario provinciale del Pd: «Piena solidarietà da parte del partito», ha detto Lilliu, «faccio politica col collega Zaher da anni e purtroppo è capitato più volte di sentire commenti abominevoli nei suoi confronti, cattiverie che per amicizia non gli ho riferito e per questo gli chiedo scusa. Sono a disposizione comunque qualora sia necessario ricostruire gli episodi».

