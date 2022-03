L’azzurro Joao: Ibra? Nulla di che 

Da una parte la gioia per una chiamata in Nazionale che sognava da due mesi, dall’altra la delusione per una nuova sconfitta del suo Cagliari e per quel gol che resta ancora lontanissimo. Un sabato sera agrodolce per Joao Pedro, che oggi si toglierà la maglia rossoblù per indossare l’azzurro dell’Italia, con cui giovedì sera dovrà cercare di conquistare la finale dei playoff che vale l’accesso ai Mondiali in Qatar.

Sogno azzurro

Non riesce a nascondere la gioia, Joao. Dopo l’annuncio fatto a novembre dal ds Capozucca, durante “Il Cagliari in diretta”, a Videolina e Radiolina, quella chiamata azzurra era diventata un chiodo fisso. Prima un sogno, poi una speranza concreta dopo lo stage di fine gennaio a Coverciano. Il momento difficile, col gol diventato una chimera, aveva fatto temere il sorpasso in curva da parte di Balotelli. E invece, venerdì sera, durante la rifinitura ad Asseminello è arrivata la convocazione per la sfida con la Macedonia. «A 30 anni non pensavo di poter sentire tanta ansia», racconta JP10, «ero in campo per la rifinitura, il direttore Capozucca mi ha dato la notizia». Una convocazione festeggiata nello spogliatoio con i compagni: «Sono contentissimo. Ho subito chiamato mia moglie, i miei figli, tutti i miei familiari. È bellissimo». Per Joao è una nuova sfida: «Ho cercato di prepararmi per un livello più alto del solito. Ero ansioso, ora sono felice. Questo per la Nazionale è un appuntamento delicato, ma sentiamo tutta una Nazione che ci spinge». È pronto per l’Italia, anche se i convocati definitivi verranno dati prima della partenza per Palermo. Un segno del destino, proprio la città che, per prima, lo ha adottato in Italia e dove ha conosciuto la moglie Alessandra, potrebbe battezzare la prima volta con la Nazionale del Paese che lo ha accolto.

Alta tensione

Dalla Nazionale alla sfida col Milan, soprattutto la rissa finale che lo ha visto intervenire in modo deciso per calmare gli animi, con un faccia a faccia a brutto muso con Ibrahimovic. Nella giornata contro il razzismo, un episodio da condannare. «Ma io non ho sentito nulla». Racconta Joao: «Ero a centrocampo, ho visto confusione e sono arrivato di corsa per separare. A fine gara è normale ci sia un po’ di tensione. Ibra se l’è presa con me, ma non so il motivo. Comunque è roba di campo, finisce tutto lì». Sui possibili insulti: «Questo è un argomento delicato, io lo conosco bene. Ma mi sento di poter difendere i nostri tifosi, sono qui da otto anni, li conosco. E, fino a prova contraria, non è successo nulla. Però, ripeto, ero a centrocampo e non ho sentito nulla>.