L’avvocato pignora i conti del Comune 

Nuova richiesta di pignoramento dei conti correnti del Comune da parte dell’avvocato Francesco Gallus, professionista che da tempo rivendica in Tribunale parcelle non pagate dall’Ente. Questa volta la somma sollecitata è di 65 mila euro, 15 mila in meno rispetto al 26 maggio scorso. «Abbiamo incaricato un legale», assicura il sindaco Paolo Salis, «per risolvere la questione in via extragiudiziale. Vogliamo evitare il ritorno in Tribunale e vedere lievitare i costi a danno delle casse pubbliche».

La condanna

Il Comune, contrariamente a quanto disposto dal Tribunale nel novembre scorso, non ha pagato all’avvocato i 59.145 euro rivendicati per la difesa dell’Ente in un contenzioso del 2007. Si era occupato della rescissione del contratto con l’impresa aggiudicataria dei lavori all’ostello della gioventù “Sa perda Marcada”. Il legale ha più volte sollecitato il pagamento di 35.149 euro, compenso per l’attività svolta. Nonostante le richieste, però, quel debito non è mai stato inevaso. Gallus ha così chiamato in causa l’Amministrazione che è stata condannata: fra interessi e spese varie quasi 24 mila euro in più. Tutto risolto? Decisamente no. A maggio il legale ha attivato la procedura per pignorare 80mila euro con una citazione in giudizio, ma l’atto è caduto nel vuoto perché l’Ente ha reso impignorabile la somma. Nei giorni scorsi la nuova richiesta di pignoramento.

L’accordo

«C’è tutta la nostra disponibilità», sottolinea Salis, «per risolvere una questione che si trascina da oltre 20 anni. La prima contestazione del legale è del 2021, quando coprivo l’incarico di vicesindaco. La richiesta di un credito di quasi 80 mila euro per parcelle non pagate da anni, venne soddisfatta subito, ma solo per la metà del dovuto, con l’impegno di saldare il conto al più presto. Da una parte le vicende politiche che hanno portato allo scioglimento anticipato del Consiglio, dall’altra le citazioni in giudizio e la richiesta del pignoramento dei conti, hanno interrotto l’iter bonario della controversia».