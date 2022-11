L’avvocato che insegna a combattere i bulli 

Il primo passo è quindi eliminare il muro che spesso si crea tra adulti e giovani. L'incontro, della durata di due ore circa, si concentra poi sul confronto, sulle paure e sui limiti dei giovani. «Sono stato già in tante scuole sia medie che superiori, ma spero di portare il mio progetto in tutte le realtà giovanili della Sardegna, perché parlare di questo terribile fenomeno sociale vuol dire fare prevenzione e sensibilizzarli verso un mondo migliore».

I dati sul bullismo sono inquietanti. La maggior parte dei giovani è o è stata vittima di bullismo o cyberbullismo. Quasi tutti si sentono soli. Il disagio giovanile, del bullo e della vittima, ormai interessa ogni strato della società. Gino Emanuele Melis, karateka, avvocato e amministratore comunale, partendo da questi dati, cinque anni fa, ha messo in piedi il progetto “Diamoci del tu” e, andando in giro per le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Isola, affronta con i più giovani il tema di questa piaga sociale.

«Fratello maggiore»

«Mi pongo con loro come un fratello maggiore, sono obbligati a darmi del tu. Così interagiscono per primi, diventando loro stessi i veri protagonisti del progetto», racconta Melis. «È bello vedere che nessuno tiene in mano il cellulare, ma mostrano interesse e si sentono coinvolti. Sono curiosi, fanno tante domande, non solo a me, ma anche alle vittime che spesso partecipano agli incontri».

Fornire gli strumenti

L’obiettivo è fornire loro gli strumenti e le conoscenze sull'utilizzo dei nuovi media e delle nuove piattaforme digitali, sulla normativa, ma anche sulle responsabilità penali e civili del bullo, sulla culpa in vigilando e in educando dei genitori, della scuola, senza dimenticare le conseguenze psicofisiche subite dalla vittima e le tutele previste dall’ordinamento giuridico.

«Per primo io, nel mio sport e nel mio lavoro, mi sono trovato a dover affrontare questo problema. Così ho deciso di unire le due facce, quella sportiva e quella da avvocato, per far capire le gravi conseguenze di azioni sbagliate: i racconti di Martina Murenu e Natascia Curreli, entrambe vittime di bullismo sono stati importanti per creare la giusta sinergia con i ragazzi».

Fiducia e coraggio sono i sentimenti che Melis ha trovato negli studenti. «È capitato che qualcuno abbia alzato la mano e chiesto di poter raccontare la propria esperienza e spesso lo hanno fatto davanti ai loro bulli, come è successo in una scuola professionale dove alcuni ragazzi si sono presentati come vittime di bullismo razziale e omofobico. Quando vengono fuori questa forza e questo coraggio significa che stiamo lavorando bene».

