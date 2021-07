L’Avsav vuole “riprendere” il 118 

Lavorare per riemergere. È l’impegno del nuovo consiglio direttivo dell’Avsav (associazione di volontariato e protezione civile) di Villacidro, che si pone l’obbiettivo ambizioso di riconquistare il servizio del 118. È stato perduto alla fine del 2019, per carenza di volontari che riuscissero a coprire i turni necessari. «Negli anni di maggiore partecipazione garantivamo 124 ore alla settimana, eravamo poi scesi a 76, fino agli ultimi anni, dove, con una rosa di soli 15/20 volontari attivi su un totale di 40 iscritti, non riuscivamo a garantire la copertura delle 36 ore richieste dalla Centrale operativa» ha detto Barbara Saba, nuova presidente dell’associazione.

I servizi

Accanto a quelli sanitari, i settori di attività dei volontari spaziano tra protezione civile e utilità sociale: manifestazioni, antincendio, idrogeologico, ricerca dispersi. Durante i mesi del confinamento Covid, l’Avsav ha svolto numerose attività di supporto, coordinando il “Centro comunale di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità”. Mezzi e dotazioni tecniche non mancano (esiste anche la struttura per l'ospedale da campo) e le potenzialità dell’associazione restano elevate. Anche per questo i volontari non demordono e come spesso accade, è dai punti di caduta che si progettano i rilanci: «Sentiamo la necessità di avviare un allargamento, vogliamo lanciare una sorta di reclutamento rivolgendoci a persone nuove, che entrino in associazione con la consapevolezza che c'è un rinnovamento in atto e tante opportunità per praticare volontariato e imparare molte cose. Ci rivolgiamo ai giovani, caratterizzati da un maggiore spirito d’iniziativa e dalla voglia di imparare, ma anche ai neo pensionati che possono avere maggior tempo da mettere a disposizione e che possono aiutare anche grazie alle esperienze maturate», ha detto l’amministratrice Ester Corda.

La ricerca

Il nuovo “reclutamento” si concretizzerà già a settembre, quando partirà un corso di primo soccorso: si imparerà, tra l'altro, a gestire emergenze e urgenze in ambulanza e come condurre un primo intervento di rianimazione. L’associazione aveva iniziato a operare nel 1990, e la sua nascita era stata vissuta a Villacidro, come un momento particolarmente significativo, dalla grande valenza civica. «Eravamo partiti con un’ambulanza Fiat 238 usata e anche poco affidabile. Poi grazie a un’azione di ricerca fondi, dove 120 persone offrivano 10 mila lire a testa al mese, abbiamo acquistato un ambulanza nuova. Da lì in poi siamo ulteriormente cresciuti» ha ricordato Antonio Deidda, storico presidente dell’associazione, che oggi, da vicepresidente, offre continuità con il passato.

I problemi

Nicola Saba, responsabile della formazione Avsav, ha provato ad analizzare la perdita di richiamo che investe il volontariato: «è un problema sia sardo sia nazionale, dove ci sono associazioni che stanno chiudendo i battenti. Le cause sono diverse: l’età media dei volontari è sempre più elevata, la crisi economica non spinge le persone a impegnare del tempo per gli altri, c’è un senso di diffidenza generalizzata verso le istituzioni, che investe anche la Protezione Civile».

