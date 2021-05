Lavoro? No grazie, c’è il sussidio 

Missione quasi impossibile. A meno di un mese dall’inizio dell’estate trovare cuochi, camerieri o bagnini disposti a lavorare in Sardegna durante la stagione turistica è diventata una lotteria. I più bravi sono stati già reclutati, altri sono partiti oltre mare, ingaggiati da imprenditori di altre regioni che hanno scelto di muoversi in anticipo nonostante le incognite della pandemia. Ma c’è anche una grossa fetta di potenziali lavoratori, denunciano le aziende del settore turistico ricettivo, che ha scelto quest’anno di godersi l’estate a spese dello Stato, mantenendosi grazie ai sussidi distribuiti in questi mesi per far fronte all’emergenza Covid. L’allarme lanciato da Federturismo è stato rilanciato da tutte le associazioni: in molti preferiscono gli aiuti pubblici a un onesto lavoro.

Paradossi

«E sia chiaro, non parliamo di sfruttamento né di stipendi da fame, ma di contratti regolari e ben pagati – sottolinea Alberto Bertolotti, imprenditore e presidente di Confcommercio Sud-Sardegna – a cui in tanti stanno rinunciando per godersi redditi di cittadinanza o emergenza».

Insomma, quello denunciato dagli addetti ai lavori è un vero paradosso, considerato che, proprio il reddito di cittadinanza è vincolato alla ricerca attiva di un posto di lavoro tramite i centri di impiego. «Centri di impiego? – prosegue Bertolotti – mai stato contattato. Chi si muove autonomamente nella ricerca di personale può quindi ricevere un no senza alcun tipo di penalizzazione per il disoccupato».

Non solo, la carenza di personale disponibile sta innescando ulteriori cortocircuiti. «Stiamo assistendo a un calo generalizzato delle professionalità sul mercato – conclude l’imprenditore - e a un aumento delle pretese da parte di chi vuole essere assunto senza avere particolari competenze».

Rischi

Gli effetti collaterali di questa nuova ondata di assistenzialismo sono tanti e tra questi c’è anche il rischio di un impoverimento professionale che rischia di interessare le prossime generazioni di lavoratori. «Decidere di restare a casa per una stagione incide inevitabilmente sul valore del proprio curriculum e sulla qualità dell’esperienza maturata – spiega Nicola Palomba –, chi decide lavorare, lo fa infatti per una crescita professionale indispensabile per la propria carriera. Crescita a cui quindi tanti giovani stanno rinunciando».

C’è infine il fattore concorrenza. Quella dell altre regioni a vocazione turistica che in moti casi hanno fatto razzia in Sardegna dei migliori curriculum sul mercato regionale. «Figure di altissimo livello hanno deciso di partire da settimane per andare altrove – conferma Gianluca Deriu, di Confcommercio Nuoro – dove la stagione turistica è stata pianificata in largo anticipo rispetto all’Isola. Un gap che fa emergere l’inefficacia delle agenzie pubbliche per l'occupazione, che non sono riuscite e non riescono tuttora a far combaciare la domanda delle imprese con l’offerta di professionisti competenti che in mancanza di alternative scelgono di lasciare l’Isola per un impiego sicuro».

