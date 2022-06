Lavoro, l’Aspal tra offerte e domande 

L’Agenzia regionale delle politiche attive del lavoro promuove la “Rete lavoro Sardegna”, un percorso di informazione, comunicazione e ascolto, in cui saranno coinvolte le parti interessate, gli “stakeholders” locali. In un periodo in cui gli imprenditori hanno difficoltà a reperire sul mercato le figure professionali che servono, soprattutto nel turismo e nella ristorazione, l'Aspal ha pensato di organizzare sei eventi territoriali, per provare ad analizzare i motivi che creano un disequilibrio tra la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro. L'intenzione è adeguare gli interventi alle singole esigenze, ma anche mettere le basi per l’attuazione del Par-Gol, il piano attuativo regionale sulla Garanzia dell’occupabilità dei lavoratori, messo a punto e approvato alcune settimane fa dalla Giunta regionale e che prevede investimenti per oltre 32 milioni di euro.

Salto di qualità

«Entro l’anno - ha spiegato ieri a Cagliari la direttrice dell’Aspal, Maika Aversano - con il Par Gol, i Centri per l’impiego, l’Aspal e l’assessorato regionale del Lavoro dovranno coinvolgere 22.380 beneficiari, di cui 5.968 in attività di formazione e, di questi, 2.238 in attività di rafforzamento delle competenze digitali». Il primo dei sei appuntamenti è stato fissato per domani a Santa Teresa di Gallura, poi si proseguirà il primo luglio a Tortolì, il 7 luglio a Oristano, il 14 a Sant’Antioco, il 21 ad Alghero e, infine, il 28 luglio a Capoterra. Gli eventi saranno articolati in tre sessioni. Nella prima saranno esaminate proprio le novità contenute nel programma Gol nazionale e in quello regionale, ma anche le opportunità offerte dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che deve essere recepito come «un'occasione utile e da non sprecare». Nella seconda sessione si punterà a inquadrare il contesto locale, focalizzando l'attenzione anche sui fabbisogni delle imprese, mentre nella terza fase della giornata i portatori di interesse dovranno esprimere e raccontare le loro esigenze e difficoltà. Gli appuntamenti avranno la finalità di far ottenere una conoscenza dettagliata del territorio tale da permettere, in seguito, l’organizzazione di iniziative locali per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, che dovrebbero essere promosse dal prossimo autunno. Si tratterà di incontri che saranno attinenti alle specificità locali e che vedranno il coinvolgimento di tutti gli attori interessati.

Imprese e lavoratori

In quest'ottica, sarà indispensabile un intervento del sistema delle politiche attive del lavoro, in modo che i vari interventi possano essere modulati e adeguati ai continui e rapidi cambiamenti del mondo dell'occupazione. La direttrice dell'Aspal Sardegna ha rimarcato che sono state rese disponibili «delle risorse importanti che devono arrivare nei territori, per aiutare imprese e lavoratori, con particolare attenzione alle persone più fragili. Andremo nei territori per informare e ascoltare, per coinvolgere tutti, per creare sinergie e realizzare insieme strumenti, progetti, pratiche che permettano risposte efficienti e rapide alle nuove richieste che il mercato del lavoro genera incessantemente».

