Lavoro, autunno nero per l’Isola 

La maggiore sterilizzazione del mercato del lavoro si registra nel Cagliaritano, dove sono preventivate 13.100 chiamate. Nel 2021 erano state 16.570. Ben 3.470 in meno, una riduzione del 20% che inizia già nel mese in corso, con le potenziali assunzioni dichiarate che sono passate dalle 6.040 di dodici mesi fa alle 5270 di oggi. Stando alle tabelle di Excelsior, a compensare Cagliari ci sono gli incrementi delle province di Sassari e Nuoro, dove sono rispettivamente attese 9.070 e 2.370 assunzioni in tre mesi, mentre un anno fa erano state 8.910 e 2.280. Poca roba in più, ma sufficiente per limitare i danni. In tutta l’Isola il 24,4 per cento delle chiamate dovrebbe arrivare dal settore industriale, il 75,6 da quello dei servizi. Basso il tasso di nuovi ingressi per i giovani: nel Nuorese, che cresce, saranno appena il 17,6% del totale.

Il poco confortante quadro emerge dal report di Unioncamere, stilato in collaborazione con l’Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro). Il sistema informativo Excelsior, che raccoglie le risposte ai questionari che le aziende sono obbligati a compilare, rivela che nell’Isola a ottobre sono previste 10.460 chiamate al lavoro. Nello stesso mese del 2021 ne erano state calcolate 10.580. Ma sono le proiezioni per gli ultimi tre mesi dell’anno a far emergere il tracollo: le assunzioni programmate in tutta la Sardegna sono 26.330, a fronte di 29.480 degli ultimi tre mesi dell’anno scorso. Il calo è dell’11%.

Ultimo trimestre del 2022 nero per il mercato del lavoro in Sardegna. Le imprese prevedono di ridurre drasticamente le chiamate rispetto all’anno scorso, che già di suo non è stato florido. E sanno anche che per quasi la metà dei profili ricercati non troveranno le figure adatte. A far precipitare i numeri è la provincia di Cagliari.

Ultimo trimestre del 2022 nero per il mercato del lavoro in Sardegna. Le imprese prevedono di ridurre drasticamente le chiamate rispetto all’anno scorso, che già di suo non è stato florido. E sanno anche che per quasi la metà dei profili ricercati non troveranno le figure adatte. A far precipitare i numeri è la provincia di Cagliari.

Il report

Il poco confortante quadro emerge dal report di Unioncamere, stilato in collaborazione con l’Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro). Il sistema informativo Excelsior, che raccoglie le risposte ai questionari che le aziende sono obbligati a compilare, rivela che nell’Isola a ottobre sono previste 10.460 chiamate al lavoro. Nello stesso mese del 2021 ne erano state calcolate 10.580. Ma sono le proiezioni per gli ultimi tre mesi dell’anno a far emergere il tracollo: le assunzioni programmate in tutta la Sardegna sono 26.330, a fronte di 29.480 degli ultimi tre mesi dell’anno scorso. Il calo è dell’11%.

Il crollo a Cagliari

La maggiore sterilizzazione del mercato del lavoro si registra nel Cagliaritano, dove sono preventivate 13.100 chiamate. Nel 2021 erano state 16.570. Ben 3.470 in meno, una riduzione del 20% che inizia già nel mese in corso, con le potenziali assunzioni dichiarate che sono passate dalle 6.040 di dodici mesi fa alle 5270 di oggi. Stando alle tabelle di Excelsior, a compensare Cagliari ci sono gli incrementi delle province di Sassari e Nuoro, dove sono rispettivamente attese 9.070 e 2.370 assunzioni in tre mesi, mentre un anno fa erano state 8.910 e 2.280. Poca roba in più, ma sufficiente per limitare i danni. In tutta l’Isola il 24,4 per cento delle chiamate dovrebbe arrivare dal settore industriale, il 75,6 da quello dei servizi. Basso il tasso di nuovi ingressi per i giovani: nel Nuorese, che cresce, saranno appena il 17,6% del totale.

In Italia

La Sardegna non si discosta dal trend nazionale. Nella nota di accompagnamento allo studio mensile si legge che in tutta Italia “sono 477mila le assunzioni programmate dalle imprese per il mese di ottobre e 1,2 milioni quelle per il trimestre ottobre-dicembre, con una flessione rispetto all’anno precedente del 5,4% nel mese e del 10,4%” nella parte finale dell’anno. Inoltre “le prospettive meno favorevoli, in ragione del rallentamento dell’economia globale ed europea legato principalmente all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica, pesano maggiormente sui programmi di assunzione delle imprese del manifatturiero (-28,0% nel mese e -26,5% nel trimestre)”.

I numeri calano ovunque, i bilanci familiari languono. Ma le imprese sanno già che nel 45,5% dei casi non troveranno le figure adatte per coprire gli incarichi necessari. Un dato che cresce del 9% rispetto a un anno fa. La difficoltà di reperimento del personale supera il 60% quando si tratta di operai specializzati: l’offerta di lavoro c’è, le specializzazioni sul mercato invece no. E le buste paga non verranno firmate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata