«Lavoriamo in totale emergenza» 

«Per l’inserimento in struttura degli anziani servono circa 500 mila euro, altri 600 mila per l’inserimento dei minori che per varie ragioni sono stati allontanati dalle famiglie. Con un aiuto della Regione si potrebbero usare questi fondi per altre emergenze i cui numeri sono in preoccupante aumento».

«Può darmi indicazioni sul Reis?». «Come fare a richiedere il reddito di cittadinanza». «Quando arrivano i buoni spesa?». Nell'arco di un’intervista durata circa un’ora, l'assessore ai Servizi sociali Roberto Gibillini, alla guida di questo delicatissimo settore da novembre, ha dovuto interrompere il discorso per ben tre volte per dare risposte ai cittadini che hanno bussato alla sua porta: «Avevo idea delle emergenze sociali della nostra città e il nostro programma elettorale le metteva ai primi posti – dice - ma il contatto quotidiano con chi le vive in prima persona impone che non ci sia un solo momento di sosta e che tutti gli uffici, compreso quello dell’assessore, siano sempre a disposizione di chi bussa».

Covid e crisi hanno peggiorato una situazione già al limite.

Ad esempio?

Quali le maggiori richieste?

«Centinaia di famiglie sono alla fame, i vari bonus già esistenti sono tutti attivi e cerchiamo di aiutare le persone, soprattutto con l’informazione, a attivare tutti i canali: aiuti per la locazione, buoni spesa, bonus asilo e matrimonio, leggi 104, 162, 20, buoni spesa, Reis, reddito di cittadinanza (Rdc)».

Partiranno mai i progetti di lavoro promessi già dalla scorsa consiliatura per i percettori di Rdc?

«Abbiamo rivisto la delibera di chi ci ha preceduto che non permetteva di andare avanti e ora abbiamo individuato i settori di intervento. Con queste modifiche i primi progetti dovrebbero partire entro aprile».

Decine di persone sono senza amministratore di sostegno.

«È un problema di cui ci siamo subito occupati. C’è già l’avviso per la costituzione del nuovo registro degli amministratori».

L’assistenza domiciliare integrata proseguirà?

«Siamo in estensione del precedente appalto e stiamo andando in pubblicazione con il nuovo che include l’ambito plus».

L’allarme microcriminalità è nella vostra agenda?

«Abbiamo già avuto incontri con le forze dell’ordine e con il prefetto ed è in atto una fase di monitoraggio. Proseguiremo quanto già avviato da chi ci ha preceduto su questo fronte e avvieremo nuovi progetti per i giovani».

C’è di buono dunque in chi vi ha preceduto?

«Appena insediato ho incontrato chi mi ha preceduto per fare il punto della situazione e quanto ha funzionato proseguirà».

Un esempio?

«Lo spazio neutro per le famiglie è un ottimo servizio. Noi lo integreremo con dei nuovi. Sempre riguardo ai giovani abbiamo chiuso il progetto per la colonia estiva e per altri progetti lavoriamo con gli uffici e con un prezioso supporto esterno».

Di chi?

«Associazioni, parrocchie e volontari sono preziosissimi partner di lavoro con il quale il confronto è costante. In questi giorni stiamo collaborando attivamente per l’organizzazione degli aiuti ai profughi dell’Ucraina».

