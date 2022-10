Lavori urgenti nel rione Scalarba 

Il Consiglio comunale di Macomer ha approvato il progetto di intervento per avviare nell’immediato i lavori di prevenzione e contenimento del rischio idrogeologico nel centro abitato, tra il rione di Scalarba e il rio Orovò. Il fiume attraversa l’area di Bonu Trau, Santa Maria e una parte dove passano le Ferrovie dello Stato e la strada provinciale che collega con la zona industriale di Tossilo e la 131. Per l’opera il Comune ha ottenuto dalla Regione un finanziamento che vale circa un milione di euro. Ieri il via libera all’intervento da parte del Consiglio comunale, riunito alle 13.

Il sindaco

«Un passo in avanti importante - dice il sindaco Antonio Succu - si tratta del primo intervento di messa in sicurezza dell’abitato, benché la nostra cittadina non avesse mai avuto problemi legati a rischio inondazioni e frane. È frutto di un sopralluogo fatto qualche anno fa nell’area a rischio, che interessa la parte alta dell’abitato, nel rione di Scalarba. Le bombe d’acqua, sempre più frequenti, stanno da qualche anno modificando anche le aree che apparivano sicure. Stiamo provvedendo con la prevenzione di fronte ai fenomeni climatici». Il quartiere di Scalarba è considerato a rischio. Il Comune ha intrapreso, già da tempo, uno studio sull’assetto idrogeologico dell’intero territorio e sulla compatibilità idraulica, geologica e geotecnica.

Primo intervento

«In questa direzione ci siamo mossi - dice Andrea Rubattu, assessore a Urbanistica e ambiente - monitorando diverse aree dell’abitato, dove si sono verificate delle criticità e intervenendo con la prevenzione, cercando indizi geomorfologici di instabilità che potrebbero dare origine a fenomeni pericolosi per la popolazione. Da qui l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di prevenzione e contenimento del rischio idrogeologico nel centro abitato, che riguarda il rione di Scalarba e il percorso sotterraneo del rio Orovò. Un intervento che vale circa un milione di euro. Ovviamente si tratta di un primo intervento, ma servono ulteriori e ingenti risorse economiche, stimate in cinque milioni di euro, per realizzare un’opera complessa. Contiamo di attingere dai fondi del Pnrr e da quelli nazionali e regionali. Per ora procediamo con la prevenzione immediata, per mettere in sicurezza l’abitato».