Lavori sulla Statale 130, caos in centro 

Lungo il cantiere aperto a fine marzo sulla Statale 130 il traffico scorre senza particolari disagi. I problemi comunque non mancano, ma si concentrano a centinaia di metri dalla zona interessata ai lavori: dentro Decimomannu regna il caos tra gli automobilisti che da più di un mese non possono imboccare l’Iglesiente in direzione Cagliari dall’uscita della rotatoria di via Nazionale. L’innesto è stato chiuso in seguito al restringimento della carreggiata lungo la Statale, disposto da Anas in entrambe le direzioni proprio per la manutenzione del cavalcavia che si affaccia su Santa Greca.

Segnaletica ambigua

Chi conosce il paese sa che, come alternativa, può raggiungere il capoluogo attraversando il centro per poi imboccare la 130 da via San Sperate. Chi però non è pratico della zona si perde, tradito dalla segnaletica nell’area della rotatoria. A fianco al cartello che indica la chiusura dell’innesto, iniziano quelli che offrono l’alternativa per raggiungere Cagliari: proseguire lungo la 196 in direzione Villasor, per poi prendere la 130 verso Iglesias. Quindi proseguire per tre chilometri fino allo svincolo per la stazione ferroviaria di Villaspeciosa-Uta da dove poi rientrare sulla Statale per Cagliari. Da qui, lungo il tragitto verso il capoluogo, si ripassa di fronte a Decimo, il paese da dove era iniziato il percorso.

«Camionisti disorientati»

In tanti si fermano di fronte alla rivendita di frutta e verdura di Alfio Branchina: «Ma non per acquistare. Soprattutto i camionisti in arrivo dalla 196, chiedono indicazioni per raggiungere Cagliari. Questi cartelli traggono in inganno indicando loro di tornare indietro». Succede lo stesso nella rivendita di Antonella Casula e Andrea Concas: «Con questi cartelli provvisori è aumentato il viavai di mezzi pesanti. Agli autotrasportatori che da sempre percorrono via Nazionale per andare verso Iglesias, Villacidro, Guspini e l’aeroporto militare, si aggiungono quelli che per raggiungere il capoluogo, una volta a Decimomannu, sono costretti a tornare indietro percorrendo due volte la stessa strada». Corrado Mameli e Thomas Russino (rivendita e riparazione pneumatici) sottolineano come «anche le autoambulanze vengono ingannate dalla segnaletica che indica un tragitto molto più lungo per Cagliari. Per evitarlo fanno retromarcia e attraversano il paese fino allo svincolo di via San Sperate».

Il Comune

Anas ha annunciato la chiusura del cantiere entro il 14 maggio. La sindaca Anna Paola Marongiu parla di «segnaletica con direzioni quasi obbligate definite da Anas: l’alternativa per Cagliari, da chi arriva dalla 196, sarebbe far passare tutti dentro il paese congestionando il traffico in centro. Un po’ di pazienza: i lavori creano sempre qualche disagio, ma saranno superiori i vantaggi derivanti dalla messa in sicurezza della 130».

