Lavori sul sagrato, nuovo stop 

Ulteriore “piccolo rinvio” per la ripresa dei lavori sul sagrato della parrocchia di San Sperate. Dopo lo stop obbligato dalle piogge e dalle festività, la ditta appaltatrice era disponibile a riprendere l’attività nel cantiere, ma deve aspettare l’approvazione di una variante da parte della Provincia e della Regione, tra attese e piccoli malintesi.«Avremmo voluto riprendere i lavori già da gennaio - spiega il sindaco Enrico Collu – ma nei giorni di stop a novembre e dicembre abbiamo deciso di apportare qualche piccola miglioria al progetto. Per quanto piccola, però, per poterla realizzare occorre ricevere un nuovo nulla osta da parte di Provincia, Regione (tutela del paesaggio) e sovrintendenza».

La variazione

«L’idea che è quella di adeguare la carreggiata (provinciale) di fronte alla piazza in modo da creare una serie di parcheggi sul lato opposto - sottolinea Collu – con la situazione attuale infatti lo spazio che abitualmente veniva utilizzato come parcheggio non era regolare secondo il codice stradale». La nuova soluzione invece permetterebbe ai fedeli di non dover parcheggiare troppo lontano in occasione delle funzioni sacre e soprattutto senza correre il rischio di vedersi comparire una bella multa attaccata al parabrezza. «Il nuovo progetto è stato accolto positivamente dalla provincia - ha continuato il sindaco Collu – ma occorre comunque aspettare l’autorizzazione ufficiale: gli uffici sono privi di personale e hanno difficoltà a smaltire l’enorme mole di lavoro di tutti i Comuni del Sud Sardegna. Inoltre abbiamo avuto qualche piccolo malinteso con gli uffici regionali in quanto l’istruttore del primo nulla osta è cambiato. Ci siamo comunque incontrati e abbiamo chiarito trovando grande disponibilità”. I lavori sul sagrato della parrocchia di via XI Febbraio stanno avendo una vita travagliata. Il bando è stato vinto a giugno 2021, per un totale di quasi 140mila euro.

Lavori interrotti

I lavori dopo qualche mese sono stati interrotti a causa delle forti e continue piogge che hanno investito l’Isola nel periodo tra fine ottobre, novembre e dicembre. La piazza è rimasta recintata, come un cantiere a cielo aperto, con la pavimentazione non percorribile. È proprio in questo periodo che, sfruttando lo stop obbligato da cause di forza maggiore, il progetto è stato ripreso in mano dai tecnici ed è stato modificato. Poi sono arrivate le feste e ora l’immancabile la burocrazia (con qualche intoppo). «L’impresa è pronta a rimettersi al lavoro - ha dichiarato il primo cittadino – ma a questo punto dobbiamo per forza aspettare i nuovi permessi. Gli enti ora procederanno con le verifiche: dall’uso congruo dei materiali, alla salvaguardia delle opere preesistenti fino alla sistemazione del verde. Ad ogni modo le modifiche che sono state suggerite porteranno dei vantaggi ai fruitori che compenseranno certamente qualche altra settimana di attesa».