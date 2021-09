Lavori sino a Natale, alunni e insegnanti costretti a traslocare 

Grazie al lavoro portato avanti dalla scuola, la soluzione sembra però vicina: in questi giorni è in corso il trasferimento degli arredi nella sede di via Scarlatti, messa a disposizione dal Comune, dove gli alunni troveranno momentaneamente spazio fino a quando non saranno completati gli interventi nel loro istituto. «Stiamo aspettando ancora una sede» racconta una mamma, «a breve dovremmo sapere qualcosa. Questa settimana la scuola è iniziata, se così si può dire, ma con un orario molto ridotto e per noi è un disagio enorme. Turni di due ore dalle 8 alle 10,30 e dalle 11,30 alle 14,15. Nel mio caso devo tenere il bambino con me in negozio. Il malcontento è generale e gli stessi bambini arrivano a scuola già stanchi e annoiati».

in corso. Sembrava tutto a posto invece i cantieri non sono ancora terminati. Andranno avanti almeno fino a dicembre e così i genitori sono ancora costretti a sopportare enormi disagi. Si è infatti ripartiti con orari ridotti e scaglionati, così chi lavora è costretto a portare i propri figli con sé o a fare i salti mortali per sistemarli.

Non c’è pace per gli studenti della scuola primaria di via Fieramosca tornati in classe solo il 20 settembre a causa dei lavori

Sede provvisoria

Una girandola di orari che mai si sarebbero aspettati i piccoli alunni che non vedevano l’ora di tornare a scuola, dopo le vacanze ma soprattutto dopo il difficile periodo legato all’emergenza Covid.

La dirigente

La dirigente scolastica Aurelia Orrù spiega: «Abbiamo fatto tanto per quanto di nostra competenza e abbiamo collaborato affinché si trovasse una soluzione tempestiva. Io sono arrivata quest’anno e sapevo che in diverse scuole c’erano dei lavori in corso. Altri hanno concluso, da noi non è stato così per questo è stato necessario avere una nuova sede che ci è stata messa a disposizione dal Comune». Per quanto riguarda gli orari ridotti «è stato fatto per garantire l’avvio dell’anno scolastico. Stiamo tutti lavorando in maniera pesante affinché questo duri solo una settimana. Stiamo allestendo le aule negli altri locali e dovremmo essere pronti per la settimana prossima. Purtroppo sono situazioni in cui ci si può trovare».

Le polemiche politiche

La questione della scuola di via Fieramosca era stata sollevata anche dal consigliere Michele Pisano che aveva inviato una nota a nome dei gruppi consiliari dell’opposizione di centro destra. «Seguiamo con viva preoccupazione quanto venutasi a creare nella scuola di via Fieramosca», avevano scritto, «dove a seguito della necessità di procedere con lavori strutturali sono stati rimodulati gli orari della frequenza degli alunni. Questo ha creato gravi disagi non solo ai bambini ma anche ai genitori rendendo difficilmente conciliabili le esigenze familiari con quelle lavorative. Per questo riteniamo che, sebbene la vicenda sia stata gestita con forte ritardo, l’amministrazione debba celermente mettere nelle condizioni le famiglie di conciliare gli orari anche attraverso servizi aggiuntivi».

La soluzione è stata poi trovata con la messa a disposizione della sede di via Scarlatti che anche lo scorso anno era stata il porto degli alunni di alcune scuole chiuse per via dei lavori. Un compito che fino a poco prima era spettato alla scuola di via Monsignor Angioni che però da qualche anno è stata ceduta in comodato d’uso alla Città Metropolitana per ospitare gli studenti del liceo artistico che prima si trovavano in via Scarlatti.

