«Lavori pubblici, serve una svolta» 

Muravera deve svoltare in 45 giorni: entro la fine dell’anno dovranno essere avviati dieci cantieri più altri dieci nei primi mesi del 2023 per un totale di 1,5 milioni di euro. La comunicazione è stata fatta per iscritto dall’esecutivo guidato da Salvatore Piu al responsabile tecnico e tecnico manutentivo con una delibera. «Adesso che abbiamo riempito l’ufficio tecnico di nuovo personale – spiega il primo cittadino – non ci sono più scuse, si deve galoppare. Abbiamo ingegneri, architetti e tutte le figure necessarie per far partire i lavori. I soldi ci sono da tempo, che si vada avanti e che lo si faccia in fretta. Non c’è più un istante da perdere. Muravera entro il 31 dicembre deve diventare un cantiere a cielo aperto».

La delibera

Nella delibera, viste le nuove assunzioni, viene messo in evidenza “che sussistono le condizioni affinché sia dato maggior slancio alle attività del servizio, sia attraverso il recupero del lavoro arretrato e sia attraverso il perseguimento degli obiettivi di performance”. Inoltre si tratta di interventi “che hanno il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità e altri che hanno una importanza strategica per l'amministrazione e che non possono essere procrastinati». L’elenco è lunghissimo. Il primo atto da fare, entro il 15 novembre, è l’affidamento dei lavori del muro di cinta del campo sportivo (29mila euro). Entro il 30 novembre è previsto l’affidamento della progettazione esecutiva dell’efficientamento degli immobili comunali.

Strade e viabilità

Entro il 15 dicembre – questo è uno dei lavori più corposi per un totale di oltre mezzo milione di euro – l’affidamento della progettazione per il rifacimento di alcune strade di Muravera e di Costa Rei (con la bitumazione che dovrebbe partire entro i primi mesi del 2023). Non è tutto: sempre entro dicembre si dovrà provvedere all’acquisto delle passerelle per le spiagge, al progetto per la realizzazione della pista ciclabile sino a San Giovanni (percorso interno delle scuole agrarie) e alla manutenzione straordinaria delle case popolari. Sempre entro il 31 dicembre si dovrà provvedere all’installazione in tutto il territorio della segnaletica mancante e della cartellonistica per i turisti. C’è da decidere, fra l’altro, quale immobile acquisire con i 170mila euro che erano stati destinati alla realizzazione di un asilo nido (i soldi sono poi arrivati dal Pnrr). Non è da escludere che si cerchi un contatto per l’acquisizione della Casa Cucca. Non viene trascurato il centro storico: uno degli interventi indicati è il rifacimento della pavimentazione (selciato o granito) del tratto della via Speranza fino all’intersezione con Via Marconi. In questo caso c’è tempo sino al 31 gennaio.