«Lavori pubblici? È tutto fermo» 

I più importanti cantieri per lo sviluppo presente e futuro del paese sono fermi e si rischia di perdere finanziamenti (quasi tutti regionali) per un importo di più di 12 milioni di euro. È questo quanto denuncia l’ex sindaco e ex assessore ai Lavori pubblici Stefano Musanti che ora siede in Consiglio nei banchi dell’opposizione. Un duro atto d’accusa, suffragato da precisi riferimenti ad opere e importi in buona parte finanzianti dalla Regione e che potrebbero cambiare il volto di San Gavino: «Sono fermi da troppo tempo - spiega Musanti - i lavori per lo spostamento del rio Pardu dal centro urbano e vi è un contenzioso legale con la ditta che ha vinto l’appalto. In tutto l’intervento è di 4 milioni e 100 mila euro: di questi il finanziamento regionale è di tre milioni di euro mentre gli altri soldi sono stati messi in bilancio dal Comune».

L’attacco

Ma non è questo l’unico cantiere fermo come nel caso dei nuovi ponti che permetteranno di togliere il vincolo idrogeologico alla zona artigianale del paese che, insieme e alle abitazioni vicine, nella terribile alluvione subì un pericoloso allegamento: «Anche in questo caso - aggiunge Musanti - la Regione ha assegnato al Comune un finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro a cui si sono aggiunti altri 800 mila euro per la demolizione degli attuali ponti in via Villacidro e in via Po e per una loro ricostruzione. Senza questi lavori rimane bloccata tutta la zona artigianale Pip e le abitazioni della zona. Inoltre il Comune ha ricevuto un finanziamento di 3 milioni e 270 mila euro per la realizzazione di un nuovo asse viario di 2,8 chilometri (la circonvallazione nord ovest) che dovrebbe collegare l’area del nuovo ospedale alla Statale 197 che porta a Guspini. I fondi sono arrivati nel 2019 ma vi è un grande punto di domanda sull’avvio di questi lavori anche perché l’amministrazione ha approvato una modifica del progetto prevedendo interventi su vie urbani già esistenti come la strada della fonderia e via Tuveri. In questo modo si verrebbe a snaturare un’opera fondamentale per lo sviluppo del territorio. Inoltre non si sa quando partiranno i lavori per la bitumazione della strada che va da via Pascoli alla rotonda del cimitero passando per la nuova stazione: in questo caso il finanziamento regionale è di ottobre 2018. Ci sono anche 600 mila euro per la sistemazione di alcuni impianti sportivi».

La risposta

Il sindaco Carlo Tomasi replica alle accuse di inefficienza: «Sul rio Pardu vi è un contenzioso legale con la ditta che ha portato in tribunale il Comune e abbiamo tutto l’interesse a riprendere la realizzazione di un’opera fondamentale per lo sviluppo del paese. Per il completamento della circonvallazione nord ovest per la selezione dell’esecutore la gara è stata affidata alla Tecnolav Engineering il 4 ottobre 2021 ma c’è stato un ricorso da parte dell’impresa Serv.In. srl. Il Comune è dovuto ricorrere a un legale esperto in lavori pubblici e contenziosi e alla fine il Tar si è pronunciato in nostro favore, respinge il ricorso. Ora nulla osta più finalmente all’avvio dei lavori per questa infrastruttura strategica per il nostro paese, che verrà a sommarsi alle prossime d’imminente realizzazione nel corso di questo anno».