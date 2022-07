Lavori per la metro, nuova viabilità 

Nel concreto, chi proviene da via Roma, via Pirastu e via Regina Margherita diretto verso il Poetto, giunto all’incrocio con via Stazione Vecchia avrà l’obbligo di svoltare a sinistra verso viale Bonaria, proseguire sul viale e poi procedere verso le direzioni consentite. Nel tratto del viale Diaz compreso tra via Stazione Vecchia e viale Cimitero sarà consentito solo il traffico locale diretto verso le attività commerciali e le residenze. Sarà inoltre possibile effettuare l’inversione di marcia vicino all’incrocio con viale Cimitero.

Questione di giorni. La prossima settimana saranno realizzati i lavori di completamento dell’impianto di smaltimento delle acque piovane che verranno raccolte dalla vasca sistemata all’interno del piazzale Madre Teresa di Calcutta, tra viale Diaz, via Cimitero e viale Bonaria. È questa un’opera propedeutica alla realizzazione della linea 3 della MetroCa. Gli operai interverranno nel tratto di viale Diaz all’incrocio con viale Cimitero.

Il cantiere – che sarà aperto martedì e si prevede che venga chiuso il 16 luglio – provocherà inevitabilmente difficoltà per la circolazione stradale e per cercare di ridurre al massimo i disagi sono già state disposte le variazioni al traffico della zona.

Direzione Poetto

Nel concreto, chi proviene da via Roma, via Pirastu e via Regina Margherita diretto verso il Poetto, giunto all’incrocio con via Stazione Vecchia avrà l’obbligo di svoltare a sinistra verso viale Bonaria, proseguire sul viale e poi procedere verso le direzioni consentite. Nel tratto del viale Diaz compreso tra via Stazione Vecchia e viale Cimitero sarà consentito solo il traffico locale diretto verso le attività commerciali e le residenze. Sarà inoltre possibile effettuare l’inversione di marcia vicino all’incrocio con viale Cimitero.

Verso via Roma

Gli automobilisti che provengono dal Poetto potranno raggiungere via Roma procedendo verso viale Colombo, svoltando in via Caboto o raggiungendo via Sonnino da via Goceano dopo aver svoltato in via Bottego o in viale Cimitero. La nuova vasca consentirà di raccogliere le acque piovane e di evitare che, in caso di piogge abbondanti, il tratto di viale Diaz davanti alla sede di Banca Intesa si allaghi, come è sempre avvenuto.

Attenzione massima

Il cantiere – hanno fatto sapere dagli uffici dell’assessorato alla Viabilità – sarà opportunamente segnalato in modo da limitare al minimo i disagi alla circolazione stradale. Gli automobilisti dovranno prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni dei vigili “movieri” che saranno presenti nella zona per l’intero periodo delle opere.

Intanto procedono spediti gli interventi sull’intera rete e in particolare in via Dante. Dopo il 15 giugno sono comparsi i primi binari della nuova tratta e in particolare nell’area cantiere tra i campi dell’Ossigeno, via De Gioannis e l’incrocio con piazza Repubblica-via Pessina.

La linea tre della metropolitana leggera collegherà entro il 2024 piazza Repubblica e piazza Matteotti. Sarà lunga due chilometri e mezzo e costerà complessivamente 26 milioni. Ad effettuare i lavori è il Consorzio Integra,

