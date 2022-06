Lavori notturni sulla strada del mare 

Le cose non sono certo iniziate nel migliore dei modi: in queste prime settimane di caldo e di assalto alle spiagge, via Leonardo da Vinci, strada divisa a metà tra Comune, (nel tratto dal Margine Rosso e via Marco Polo) e Città Metropolitana (da via Marco Polo fino a Villasimius) è già stata teatro di sei incidenti. Di questi, alcuni gravi con feriti, e uno mortale: il ristoratore che per via di un malore, aveva perso il controllo dell’auto all’altezza di Capitana.

I lavori di messa in sicurezza, con il rifacimento della segnaletica, in capo alla Città Metropolitana, si attendevano nei mesi scorsi e invece partiranno soltanto la prossima settimana. Problemi legati a ritardi negli appalti e così si comincia in piena estate. Non di giorno però: proprio per evitare caos e traffico nella strada del mare gli operai lavoreranno in notturna.

La mappa

«Riguarderanno il tratto che va da via Marco Polo fino a Flumini», spiegano dalla Città Metropolitana, «ed è possibile che l’intervento venga esteso fino a Capitana, anche se il tratto da Flumini a Capitana è stato oggetto di una manutenzione abbastanza recente e potrebbe non essere necessario. Eventuali lavori saranno pertanto valutati in corso d’opera».

L’intervento riguarderà il rifacimento della segnaletica di tutti gli incroci a raso, degli attraversamenti pedonali e di tutta la segnaletica orizzontale lungo la strada.