Lavori nei binari, è la volta buona  

Rete Ferroviaria Italiana (la società del gruppo Ferrovie, che ha eseguito i lavori della linea Decimomannu-San Gavino Monreale costati decine di milioni di euro), ha dichiarato nel 2012 chiusi i lavori, chiedendo che il Comune di Serramanna predisponesse gli atti per la chiusura dei passaggi a livello di via Matteotti (due morti negli ultimi anni), via Torino (teatro dell’ultima tragedia ferroviaria in ordine di tempo: una donna travolta e uccisa da un convoglio nell’atto di attraversare i binari) e via San Leonardo (qui era morto, falciato da un treno, un anziano in bicicletta).

Passaggi a livello chiusi e treni in transito, sul doppio binario, in velocità e sicurezza. Potrebbe essere questo lo scenario a breve termine a Serramanna, dove lungo la strada ferrata continuano a funzionare tre passaggi a livello che condizionano il traffico ferroviario e la vita di circa duemila persone, i residenti al di la della ferrovia, nella parte ovest del paese, che sconta alcune terribili tragedie dovute proprio ai pericoli incombenti dalle parti della stazione di via Matteotti e dintorni.

Passaggi a livello chiusi e treni in transito, sul doppio binario, in velocità e sicurezza. Potrebbe essere questo lo scenario a breve termine a Serramanna, dove lungo la strada ferrata continuano a funzionare tre passaggi a livello che condizionano il traffico ferroviario e la vita di circa duemila persone, i residenti al di la della ferrovia, nella parte ovest del paese, che sconta alcune terribili tragedie dovute proprio ai pericoli incombenti dalle parti della stazione di via Matteotti e dintorni.

Il sindaco

«Domani, alle 18,30 nella sala consiliare, incontro informativo tra Comune e Rfi»: l’annuncio del sindaco Gabriele Littera sembra aprire a novità importanti. Pur senza anticipare nulla dei contenuti, parla «di un accordo con Rete Ferroviaria Italiana dopo mesi di trattative». Sarà la svolta nei rapporti, finora burrascosi e conditi di carte bollate.

Rete Ferroviaria Italiana (la società del gruppo Ferrovie, che ha eseguito i lavori della linea Decimomannu-San Gavino Monreale costati decine di milioni di euro), ha dichiarato nel 2012 chiusi i lavori, chiedendo che il Comune di Serramanna predisponesse gli atti per la chiusura dei passaggi a livello di via Matteotti (due morti negli ultimi anni), via Torino (teatro dell’ultima tragedia ferroviaria in ordine di tempo: una donna travolta e uccisa da un convoglio nell’atto di attraversare i binari) e via San Leonardo (qui era morto, falciato da un treno, un anziano in bicicletta).

Opere complementari

Di prendere in carico le opere complementari al raddoppio ferroviario (circonvallazione, sottopassi e tunnel carrabile) destinati a prendere il posto dei passaggi a livello una volta chiusi e collegare la parte ovest dell’abitato con il nucleo centrale, il Comune non è ha mai voluto sapere, e la vicenda è finita davanti ai giudici del Tar (ricorso di Rfi) che ha dato ragione al Comune. Il tunnel, i sottopassi e i sovrappassi ferroviari, possano essere presi in carico dal Comune di Serramanna e aperti? «Penso di si: il Comune lavora per questo. Quelle di cui si parla sono opere importanti, realizzate da molto tempo e che già denotano i segni di anni di abbandono», dichiarava il sindaco Littera all’indomani del suo insediamento. Da allora la situazione, evidentemente, si è evoluta al meglio. Sulla pagina facebook del gruppo Serramanna Migliore (quello del primo cittadino e, fino a prova contraria, anche del suo predecessore Sergio Murgia, alleato alle comunali di 10 mesi fa, da cui Littera e i suoi sembrano volere prendere le distanze) le parole sono inequivocabili: «Quando ci siamo insediati a fine ottobre 2021, tra Rfi e Serramanna si trascinava un lungo contenzioso durato per anni, che ha portato al blocco dei lavori e alle opere incompiute che noi cittadini ben conosciamo. Dopo mesi di trattative, abbiamo raggiunto un accordo con Rfi per la chiusura del contenzioso e il conseguente inizio dei lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata