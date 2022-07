Lavori negli alloggi Area, finalmente 

Dopo decenni di abbandono e degrado, sono partiti i lavori per il rifacimento dei 24 appartamenti di proprietà di Area (Ex Iacp) che si trovano in via Pascoli 16 a San Gavino. Un intervento di estrema urgenza anche perché negli ultimi anni si è perso il conto dei crolli dei calcinacci dai balconi. Diverse volte sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sanluri che hanno sempre inviato una relazione sull’intervento e sulla necessità di mettere in sicurezza gli edifici per evitare pericoli e rischi alle persone.

Intanto il cantiere è aperto da qualche giorno e il cartello, posto nel cortile dei palazzi, indica l’importo previsto per i lavori: 140mila e 650 euro. Non c’è nessuna impalcatura fissa ma una mobile che permette agli operai e ai tecnici di spostarsi da una facciata all’altra. Quest’intervento è stato più volte sollecitato anche dal Comune e in particolare dal sindaco Carlo Tomasi e dall’assessore Bebo Casu: «L'amministrazione – spiega quest’ultimo – sollecita più volte all’anno i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria e ringraziamo Area per l’importante intervento. Sarebbe opportuno che il fondo a disposizione fosse più cospicuo per far sì che gli interventi possano essere effettuati in tutti i Comuni eliminando la lista e i tempi d’attesa». Insomma, con maggiori risorse economiche gli interventi potrebbero essere più celeri e la paura tra i residenti dei 24 appartamenti di via Pascoli è che questi lavori non risolvano tutte le criticità delle facciate esterne (dei balconi in particolare) delle cantine e di molti pilastri che con gli anni sono diventati pericolanti anche alla base.

Lo rimarca con forza Sandra Cruccu, una delle residenti, che ha segnalato più volte lo stato di degrado: «I lavori sono iniziati ma sono troppo frettolosi e sembrerebbe che con i soldi stanziati saranno sistemate solo le facciate che danno sul cortile e in particolare i balconi dei saloni e non quelli delle cucine. In più nei balconi è stato tolto il pavimento e non sappiamo se sarà ripristinato. Al momento vengono aggiustati solo i pilastri non danneggiati alla base». Sulla stessa linea Federica Spanu che chiede un’urgente sistemazione dell’appartamento: « Abito al secondo e ultimo piano e piove dentro la camera da letto di mia madre, nel bagno e nei balconi che rischiano di crollare: in uno di questi ho anche la bombola. Ho chiesto al personale di Area di risolvere l a situazione perché mia mamma non può certo dormire in mezzo all’acqua che rischia di danneggiare tutti gli impianti. Abito in via Pascoli da 40 anni e l’ultima manutenzione era stata fatta nel lontano 2005. A causa dell’acqua che filtra dal tetto spesso salta l’elettricità: ci sono ancora i vecchi fili della corrente che non si usano più. Mi auguro che vengano risolte anche queste criticità» .

Ma il sindaco Carlo Tomasi si dice fiducioso: «Diamo ad Area il tempo di fare i lavori: noi come amministrazione vigileremo sul loro andamento».