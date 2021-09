Lavori inutili, piove in palestra 

A meno di un mese dalla consegna delle chiavi della palestra di viale Kennedy a Gonnosfanadiga - chiusa per lavori di impermeabilizzazione al costo di 191mila euro - con le prime piogge sono tornate le infiltrazioni. Dopo più di un anno di attese, campionati saltati, allenamenti sospesi e difficoltà di ogni genere per i giovani atleti della polisportiva Primavera e per il direttivo vedere entrare l’acqua dal tetto è stato un duro colpo.

Le accuse

«È assurdo – sbotta il presidente della polisportiva Andrea Lisci – da non credere ma purtroppo è tutto vero. Dopo più di un anno di attese, il 17 agosto il Comune ci ha riconsegnato le chiavi della palestra che era stata chiusa proprio per problemi di infiltrazioni dal tetto. A meno di un mese dalla riapertura con le prime piogge abbiamo avuto già le prime infiltrazioni». Una situazione che secondo molti genitori e atleti è da risolvere al più presto visto l’imminente inizio dei tornei di pallavolo. «Nelle prossime settimane ci dedicheremo prevalentemente agli allenamenti – spiega Lisci – ma a ottobre inizieranno i tornei e la palestra dovrà essere perfettamente agibile». Un imprevisto che il presidente non si aspettava: «Abbiamo accettato compromessi e ritardi, non abbiamo partecipato a tornei e ci è stata riconsegnata una palestra non a posto e soprattutto sporca. Abbiamo dovuto pagare una squadra di pulizie che a causa delle pessime condizioni non è riuscita e raggiungere risultati ottimali».

Botta e risposta

Sulla questione si è espresso anche il consigliere di minoranza Sisinnio Zanda: «L’amministrazione deve intervenire subito e mettere in discussione i lavori fatti. Non voglio parlare dell’attesa e del fatto che avrebbero potuto consegnare prima, ma spero che risolvano tutti i problemi soprattutto per gli atleti». A tranquillizzare sui tempi per i nuovi lavori è il sindaco Andrea Floris: «Sono stato informato personalmente venerdì delle infiltrazioni, ci siamo mossi nell’immediato. Gli uffici si stanno attivando affinché l’ingegnere e la ditta rimedino al problema». Il sindaco risponde anche sulla questione dello sporco e dice: «Sapevamo che la palestra era da pulire e lo sapeva anche il presidente Lisci. È stato lui a proporsi e a chiedere di avere le chiavi garantendo che ci avrebbero pensato loro».

