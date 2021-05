Lavori infiniti nel parco delle Terre cotte 

Chiusa da dieci mesi per lavori di riqualificazione, l’area giochi del parco delle Terre cotte di Assemini non riaprirà prima di luglio. Ossia quando l’avvio del cantiere compirà un anno, tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. Con 200 mila euro, la ditta incaricata ha già completato tre isole gioco inclusive, camminamenti, percorsi in calcestruzzo drenante e in gomma. L’area verde più importante della città oggi resta transennata in attesa del nuovo impianto idrico e del rifacimento del manto erboso. Lavori aggiuntivi per i quali nei giorni scorsi il Comune ha stanziato altri 100 mila euro.

Le lamentele

Nell’ultimo anno di emergenza Covid, gli utenti si sono dovuti accontentare di un parco aperto a metà (area cani e punto ristoro), senza nessun gioco per bambini. Un gruppo di anziani ogni giorno segue l’andamento del cantiere dalle panchine di fronte al Monumento ai Caduti (anche questo transennato in seguito al crollo di parte della base). «Non vediamo un operaio nell’area giochi da almeno due mesi», dice Giovanni Melis. «Un cantiere che si trascina da troppo tempo per l’installazione di qualche gioco e aiuole. La zona del parco aperta è trascurata, sporca, non controllata. Noi possiamo accontentarci di queste panchine, ma i bambini non hanno un’area per giocare». Lo sanno bene le mamme che, prima dell’inizio dei lavori, portavano sempre qui i loro figli. «In questo periodo di emergenza, se fosse aperto, questo sarebbe l’unico parco di Assemini abbastanza grande per ospitare decine di bambini nel rispetto delle norme di distanziamento», sottolinea Silvia Melis. «Ci sono altre aree giochi in periferia che però molti hanno difficoltà a raggiungere. Sarebbe bello poter frequentare di nuovo questo parco, ma i lavori sono fermi».

Il cantiere

Il 10 luglio era stata emanata un’ordinanza di chiusura del parco per tre mesi. Da allora ne sono passati dieci. «Il progetto iniziale», spiega l’assessore Gianluca Di Gioia, «prevedeva le aree gioco già realizzate, ma durante i lavori ci siamo accorti che è necessario intervenire anche sul prato e sistema di irrigazione». Da qui il nuovo finanziamento da 100 mila euro per «tremila metri quadri di impianti idrici moderni (tubi sotterranei in funzione la notte), la semina di un nuovo prato di qualità e la sistemazione di un percorso con segnaletica che potrà essere utilizzato per l’educazione stradale dei bambini. Gli interventi inizieranno a breve, la ditta dovrebbe completarli in 60 giorni. Finora l’impresa ha svolto un ottimo lavoro: dobbiamo considerare che fattori esterni, come le abbondanti piogge di questo autunno, l’hanno costretta a fermarsi per diversi giorni». (l. e.)

