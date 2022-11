Lavori in corso, pedoni a rischio 

Luca Salvetti, uno dei residenti, ha scritto al sindaco, Beniamino Garau, affinché il Comune intervenga in tempi rapidi: «La Strada statale 195 è pericolosa in particolare per anziani, bambini e ragazzi. Tutti i cittadini di Torre degli Ulivi e Su Spantu, a cominciare dai giovani non ancora dotati di patente, non possono più muoversi né a piedi né in bicicletta visto che gli attuali lavori hanno bloccato, contemporaneamente e senza che se ne capisca la reale necessità, entrambi i marciapiedi lungo la Sulcitana. A mio avviso occorrerebbe, con urgenza, ripristinare l’utilizzo di uno dei due marciapiedi rendendolo fruibile con chiare indicazioni ai pedoni e agli automobilisti, rendendolo sicuro ed illuminato durante le ore notturne. Mi rendo conto che la maggior parte delle responsabilità siano in capo ad Anas, Regione e Città metropolitana, ma credo che solo l’interesse del Comune possa risolvere con immediatezza i principali problemi ed aiutare i cittadini delle zone a mare».

Da quando sono cominciati i lavori per l’abbattimento e la ricostruzione dei ponti sulla Strada statale 195, per chi abita lungo il litorale è diventato impossibile camminare a piedi da una zona residenziale all’altra. Eppure, nonostante la chiusura dei marciapiedi, tanti residenti rischiano la vita attraversando la Sulcitana anche di notte.

Da quando sono cominciati i lavori per l’abbattimento e la ricostruzione dei ponti sulla Strada statale 195, per chi abita lungo il litorale è diventato impossibile camminare a piedi da una zona residenziale all’altra. Eppure, nonostante la chiusura dei marciapiedi, tanti residenti rischiano la vita attraversando la Sulcitana anche di notte.

Lettere al prefetto, alla Procura e al sindaco: nelle ultime settimane i residenti hanno segnalato il disagio a più riprese, nella speranza venga trovata presto una soluzione al problema vissuto dagli abitanti delle zone residenziali da Frutti d’Oro a Torre degli Ulivi.

I pericoli

Luca Salvetti, uno dei residenti, ha scritto al sindaco, Beniamino Garau, affinché il Comune intervenga in tempi rapidi: «La Strada statale 195 è pericolosa in particolare per anziani, bambini e ragazzi. Tutti i cittadini di Torre degli Ulivi e Su Spantu, a cominciare dai giovani non ancora dotati di patente, non possono più muoversi né a piedi né in bicicletta visto che gli attuali lavori hanno bloccato, contemporaneamente e senza che se ne capisca la reale necessità, entrambi i marciapiedi lungo la Sulcitana. A mio avviso occorrerebbe, con urgenza, ripristinare l’utilizzo di uno dei due marciapiedi rendendolo fruibile con chiare indicazioni ai pedoni e agli automobilisti, rendendolo sicuro ed illuminato durante le ore notturne. Mi rendo conto che la maggior parte delle responsabilità siano in capo ad Anas, Regione e Città metropolitana, ma credo che solo l’interesse del Comune possa risolvere con immediatezza i principali problemi ed aiutare i cittadini delle zone a mare».

Il Comune

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, spiega gli sforzi fatti dall’amministrazione per trovare una soluzione: «Non abbiamo abbandonato i cittadini, siamo al lavoro per risolvere questo problema, vissuto dai residenti della zona costiera. Per una maggiore sicurezza della viabilità abbiamo chiesto che vengano illuminate via Dei Genovesi e l’altra bretella di collegamento con l’arteria Sulcitana. La viabilità pedonale? I marciapiedi dovranno essere smantellati per permettere di intervenire sui sottoservizi: l’unica soluzione è un bus navetta che consenta alle persone di muoversi liberamente lungo la costa».

Il Comune, intanto, ha lanciato un sondaggio per sapere dai cittadini in quale fascia oraria occorra migliorare il servizio del bus urbano: «La mattina è il momento in cui andrebbe potenziato, abbiamo chiesto alla Regione i fondi necessari per avviare il trasporto e mantenerlo attivo per i prossimi sei mesi, anche il Comune è pronto a fare la propria parte». Efisio De Muru del Pd, chiede la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc: «Bisogna spiegare ai cittadini cosa sta accadendo e come si può uscire da questa situazione, ma anche l’importanza dei lavori in corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata