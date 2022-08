Lavori in chiesa, scatta l’indagine 

Ad indagare sull’accaduto sono i militari dello speciale reparto dell'Arma, legato oltre che al Ministero della Difesa anche al Mibac, che svolgono attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale e artistico italiano. Per il momento non c’è ancora un fascicolo d’inchiesta vero e proprio, anche perché prima di tutto gli investigatori – guidati dal capitano Pasquale Pinnelli – dovranno capire bene cosa è realmente accaduto e chi abbia eventuali responsabilità. Solo in seguito scatterà l’invio della comunicazione con la notizia di reato alla Procura per un'opera non autorizzata dalla Soprintendenza, piazzata tra l’altro facendo due buchi nelle colonne di marmo d’epoca tardo antica romana, recuperate circa otto secoli fa per erigere la chiesetta.

Il comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ha iniziato gli accertamenti per capire e denunciare chi ha piazzato un corrimano fissato con dei tasselli nella facciata della chiesa romanica di San Salvatore, costruita tra il XII e il XIII secolo. Un edificio tutelato da vincoli rigidissimi perché classificato come bene identitario, che si trova in pieno centro storico a Sestu.

Gli accertamenti

Ad indagare sull’accaduto sono i militari dello speciale reparto dell'Arma, legato oltre che al Ministero della Difesa anche al Mibac, che svolgono attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale e artistico italiano. Per il momento non c’è ancora un fascicolo d’inchiesta vero e proprio, anche perché prima di tutto gli investigatori – guidati dal capitano Pasquale Pinnelli – dovranno capire bene cosa è realmente accaduto e chi abbia eventuali responsabilità. Solo in seguito scatterà l’invio della comunicazione con la notizia di reato alla Procura per un'opera non autorizzata dalla Soprintendenza, piazzata tra l’altro facendo due buchi nelle colonne di marmo d’epoca tardo antica romana, recuperate circa otto secoli fa per erigere la chiesetta.

La segnalazione

Il piccolo corrimano in metallo e legno è comparso nei giorni scorsi proprio all’ingresso dell’edificio. Una segnalazione, corredata con delle foto, è poi stata inviata al Ministero dei Beni Culturali e ai giornali, con il Comune che si è affrettato a chiarire che nessuna autorizzazione era stata data (anche perché l’organo titolato a decidere cosa si può fare o meno negli edifici storici tutelati è sempre e solo la Soprintendenza).

Nel frattempo ieri a Sestu non si parlava d’altro, visto che in questi giorni il centro storico è addobbato a festa proprio per le celebrazioni in onore del Santissimo Salvatore.

Le reazioni

«Non è condivisibile», hanno subito chiarito la sindaca Paola Secci e l’assessore alla Cultura, Matteo Taccori, «la leggerezza con la quale si è operato su una struttura di pregio e di elevato interesse storico-architettonico». Ieri il via-vai di persone davanti alla chiesetta è stato incessante: tanti volevano vedere e accertarsi con i propri occhi di quello che era successo. I commenti si sprecavano, ma vista la delicatezza della situazione e l’indagine in corso (che quasi certamente avrà uno strascico penale), nessuno ha voluto commentare mettendoci la faccia. «San Salvatore in questi giorni è molto frequentata», racconta una donna che vive nel quartiere, «quei gradini all’ingresso sono un ostacolo pericoloso soprattutto per i tanti anziani che sono molto legati alla chiesa e che rischiano ogni volta di cadere. Magari si sarebbe potuta pensare una soluzione mobile con gradini e scivolo in legno, dotata pure di corrimano, da accostare ogni volta all’ingresso. Ora stanno tutti a condannare e criticare, ma anche se non so chi sia stato, sono certa che questo sia stato un gesto d’amore verso la nostra chiesetta, non certo per deturparla».

