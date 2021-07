Lavori in centro, cambia la viabilità 

Cantieri Abbanoa a Quartucciu: via a un importante intervento che rivoluzionerà il sistema di smaltimento dei reflui fognari nel centro abitato. Da oggi e per tutto il mese di agosto, per permettere il regolare svolgimento dei lavori, in via Mandas sarà istituito il senso unico in uscita verso la strada statale 554, mentre gli automobilisti che dovranno raggiungere il centro abitato dovranno percorrere via Chilivani e via Maracalagonis fino all’attraversamento del Rio Is Cungiaus per poi immettersi nuovamente in via Nazionale.

L’obiettivo

«Il cantiere in fase di allestimento consentirà una netta separazione tra le reti fognarie e quelle meteoriche e eliminerà i frequenti disservizi dovuti all’inefficienza delle reti», spiega Abbanoa, «il nuovo assetto delle condotte fognarie non solo risolverà i problemi di sversamento registrati nel corso del tempo, ma avrà anche un beneficio su tutta l’area circostante in quanto permetterà il convogliamento diretto delle attuali acque miste su idonei collettori separati e alleggerirà le portate in arrivo sulle condotte insistenti in via Pabillonis e limitrofe soggette a carico elevato soprattutto durante gli eventi piovosi».

L’intervento sarà eseguito in collaborazione con il Comune di Quartucciu che dovrà sostituire lungo tutto il tracciato dei lavori la rete che raccoglie l’acqua piovana.

Le contromisure

«Con questi lavori si risolveranno definitivamente i frequenti disservizi dovuti all’inefficienza delle reti», spiega il sindaco Pietro Pisu, «fin d’ora si sta predisponendo una segnaletica adeguata per invitare tutti gli automobilisti in transito verso la statale 554 provenienti da Cagliari a deviare il flusso veicolare verso la via Segrè e via Giotto nel Comune di Quartu è inoltre auspicabile che il traffico in entrata dalla statale 554 sia solo ed esclusivamente circoscritto alla popolazione residente, per questo invito tutti gli automobilisti provenienti dai paesi limitrofi che intendono raggiungere Cagliari, a trovare percorsi alternativi a quello che prevede l’attraversamento del centro urbano di Quartucciu».

I due enti hanno dunque programmato le opere per la realizzazione delle nuove condotte con la separazione tra le acque meteoriche e reflue. «Abbiamo deciso di farlo in questo periodo per rendere efficiente la rete quando arriveranno i mesi piovosi. Per evitare troppi disagi ai residenti e ai commercianti il cantiere sarà itinerante e seguirà l’andamento dei lavori».

La decisione

Per martedì prossimo è inoltre prevista la chiusura al traffico di via Mandas, al fine di procedere con i collegamenti alla rete esistente. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza i veicoli saranno deviati in via Salvo d’Acquisto e sarà interdetto l’accesso alla città dalla statale 554, resteranno comunque disponibili tutte arterie principali di collegamento verso Quartu.

Per limitare i disagi, il traffico in entrata dalla statale 554 deve essere circoscritto ai residenti: per questo invito tutti gli automobilisti provenienti dai paesi vicini a trovare percorsi alternativi