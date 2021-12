Lavori in centro, asfaltato lo shopping 

Già pregustavano un sabato mattina di grandi affari ma non avevano fatto i conti con frese e rulli compattatori. Sorpresa dolce amara, ieri, per i commercianti di via Diego Contini: l’addio alle odiate buche sulla strada sarebbe stata un’ottima notizia, se non fosse coinciso con l’ultimo fine settimana prima del Natale. E giù le proteste.

I lavori

I mezzi sono entrati in azione in via Diego Contini e via Pietro Riccio intorno alle 7 per ripristinare alcuni tagli stradali che dopo le piogge erano diventati pericolosi. Disagi alla circolazione e lunghe code in via Cagliari; trovare un parcheggio, con piazza Cova inaccessibile, quasi un’impresa. «Fino alle 11.30 la strada è rimasta chiusa - sbotta Marcello Piacentini, dell’Aroma Caffè in piazza Roma - fino a quell’ora i nostri tavolini sono rimasti vuoti. Se si considera che era il primo week end di sole dopo settimane di temporali, è chiaro quale sia stato il danno per noi».

La protesta

«Ma era proprio necessario bloccare il traffico in questi giorni - tuona Egle Spinardi, titolare di un negozio di articoli da regalo - Dopo due anni di crisi e austerità, ora che le vendite danno segnali di ripresa, una mattinata di lavoro persa. Gli interventi si sarebbero potuti eseguire tra qualche giorno, per l’amministrazione civica non sarebbe cambiato nulla, per noi si». Un tempismo che fa rabbrividire dal primo all'ultimo esercente di una delle principali vie dello shopping cittadino «anche se questa strada meriterebbe più attenzione, soprattutto per quanto riguarda la pulizia» aggiunge. E così la corsa ai regali da mettere sotto l’albero per qualche ora ha girato alla larga dalle vetrine della strada che collega via Cagliari alla centrale piazza Roma. E a poco, dicono in coro i commercianti, è servito che i marciapiedi fossero percorribili. «Pochi clienti si sono avventurati dalle nostre parti vedendo i mezzi pesanti all’opera - fa notare Marilena Pinna dal suo negozio i abbigliamento - E ogni volta che qualcuno è entrato, è stato accompagnato dentro il locale da una pioggia di ghiaietta che schizzava via sotto il peso delle frese». Come se non bastasse non sarebbe arrivato alcun avviso sulla presenza degli operai. «Nessuno si è preso la briga di informarci dell’intervento» prosegue la commerciante. Al coro di malumori si unisce anche Elena Steri, titolare di un negozio di abbigliamento in via Pietro Riccio. «Mi hanno piazzato il cartello davanti alla porta, fino a mezzogiorno abbiamo lavorato poco e niente, poi abbiamo dovuto tappezzare il pavimento di cartone per evitare che si sporcasse di catrame».