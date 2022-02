Lavori in aula, il Consiglio trasloca 

Sala consiliare chiusa per lavori e ipotesi trasferta per il Consiglio comunale nell’ex Convento dei Cappuccini. Il cantiere per realizzare il nuovo sistema multimediale della sala consiliare - partito ieri - dovrebbe durare in tutto una settimana, con lo stop di tutte le riunioni nella sede del parlamentino di via Porcu sino a lunedì prossimo, imprevisti permettendo. «Lavori programmati da tempo e indispensabili, se necessario il Consiglio verrà convocato con urgenza nell’ex Convento», spiega la presidente Rita Murgioni.

La novità

Lavori concentrati in questi giorni nell’impianto audio e multimediale, con l’arrivo del sistema di votazione elettronico e non più per alzata di mano. «Un sistema moderno che sono certa ci consentirà di lavorare meglio e in modo ancora più ordinato», dice la presidente del Consiglio. «Verranno sostituiti i microfoni, ciascuno avrà una scheda e si voterà in modalità elettronica finalmente», sottolinea, «con tanto di monitor che indicherà di volta in volta i nomi dei consiglieri che stanno intervenendo in aula».

Nel frattempo si continuerà con i lavori di ristrutturazione di tutta la sala consiliare al primo piano del palazzo comunale. Compreso il restyling dei banchi, e delle cinquantaquattro sedie utilizzate da presidente, sindaco, assessori e consiglieri comunali, che in parte sono state già sistemate. E la messa in sicurezza dell’aula, dagli interventi anti infiltrazioni d’acqua alla nuova tinteggiatura già in programma nelle prossime settimane. «Sarà una sala più accogliente», dice la presidente Murgioni. «Abbiamo chiesto anche che vengano sistemati i due ingressi, in modo che si possano gestire separatamente per evitare assembramenti».

Anche le commissioni cambiano temporaneamente sede dopo il via al cantiere nell’aula di via Porcu, che di fatto ha ospitato le riunioni in questi due anni post pandemia: l’unico spazio in grado di assicurare distanziamento e riunioni in sicurezza. Incontri trasferiti per questa settimana in sala Giunta - al secondo piano - e in quella dedicata ai gruppi consiliari, entrambe sanificate fra una commissione e l’altra.