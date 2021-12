Lavori Enel, Castello resta al buio 

Case al buio, disagi e rabbia. Castello si è svegliato senza luce e corrente elettrica, ieri mattina. E così è rimasto per parecchie ore. Fino a mezzogiorno e oltre. Lampadari spenti e pc senza internet hanno scatenato le proteste di residenti e di chi lavora nel quartiere. Anche la scuola Santa Caterina di via Canelles ha dovuto fare i conti con l’impossibilità di collegarsi alla rete, così come le attività commerciali, gli studi professionali e la farmacia di via Lamarmora.

Un lavoro programmato da Enel che prevedeva il distacco temporaneo della corrente, affidato ad un’impresa che avrebbe dovuto comunicare per tempo agli abitanti di Castello il blackout. Così non è avvenuto. Ed è anche e soprattutto la mancata informazione, tra l’altro obbligatoria per l’Ente elettrico, che ha scatenato le proteste dei castellani.

Enel Distribuzione ammette l’errore. «Non siamo riusciti ad a informare tutti i nostri clienti e ce ne scusiamo per i tanti disagi arrecati», spiegano dall’Ufficio pubbliche relazioni.

Nuovo contratto

Intanto ieri mattina il Comune ha chiuso il contratto con la società che dovrà garantire i lavori di pronto intervento nell’intera rete pubblica cittadina. «L’importo dell’appalto – spiega l’assessore alla viabilità, Alessio Mereu – è di 69mila euro ed è stato affidato alla società Engie, l’unica che ha presentato offerta. Dovrà occuparsi non soltanto dei 9.340 punti luce gestiti da Consip ma anche degli altri 12.660 di diretta gestione comunale».