Lavori al castello, apertura vicina 

Sono ancora in corso i lavori di restauro e messa in sicurezza del castello di Serravalle. L’esecuzione delle opere ha imposto, già dall’autunno, la chiusura del maniero al pubblico. Il termine dell’intervento è previsto per la primavera.

Il progetto

L’obiettivo è la messa in sicurezza di tutti i camminamenti, delle torri e degli spazi della piazza d’armi, per darne completa e sicura fruizione. Gli interventi, presentati dallo “Studio Gaias” incaricato, prevedono la messa in sicurezza del parapetto fortificazione lato esterno del percorso sentinella con la manutenzione, sostituzione e aggiunta di nuovi parapetti esterni e interni con protezione in materiali trasparenti. Sulla torre maestra è prevista la messa in sicurezza del parapetto sul piano copertura, della ringhiera esistente sui diversi piani della torre e nella scala di accesso alla torre e al percorso sentinella. Nel cortile del castello si procede all’installazione di un parapetto in acciaio zincato per la messa in sicurezza e fruizione delle aree della piazza d’armi. Ancora nei locali dei bagni si sta intervenendo con l’isolamento e risistemazione dell’intera area e nelle gradinate d’accesso si si sta rinnovando l’impianto di illuminazione.

Il Comune

«In collaborazione e accordo con la Soprintendenza - spiega il vicesindaco e responsabile dei lavori pubblici Federico Ledda - si è proposta l’eliminazione della struttura tendonata e pavimento ligneo dell’area della torre maestra che sarà liberata delle vecchie strutture e resa fruibile nelle sue forme in attesa di una nuova campagna di scavo. Si prevede la completa sostituzione della croce a dominio sulla veduta della città, ormai vecchia e insicura». Il costo dell’opera è 325 mila euro. Ledda spiega la logica dell'intervento: «I criteri fondamentali e la scelta delle metodologie trovano ispirazione nella consapevolezza di contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico esistente». Ovviamente il castello è chiuso durante i lavori: «È doveroso ricordare la chiusura al pubblico del castello - afferma, infatti, Federico Ledda - Il termine è fissato a breve e sottolineo che il sacrificio temporaneo del più visitato monumento della nostra città ha lo scopo di riaprirlo nel modo più completo e sicuro».