Lavori a metà, restano i disagi 

Odissea infinita per la strada statale 126 all’altezza dell’ingresso di Is Gannaus a Carbonia, l’Anas interviene per chiudere alcune buche sulla carreggiata, ma non tutte. Automobilisti costretti a slalom per schivare quelle ancora aperte. Sembra non avere fine la storia del tratto di strada all’ingresso di Carbonia lungo la statale 126, nella zona del ponte sul Rio Santu Milanu. Per diversi mesi quelle poche decine di metri d’asfalto che conducono alla rotonda di Is Gannaus sono stati l’incubo degli automobilisti costretti a percorrere l'importante arteria stradale che collega Carbonia con il basso Sulcis. Solo martedì in tanti avevano sperato che fosse in atto la ripresa dei lavori per sistemare definitivamente la carreggiata, in quanto alcuni mezzi dell’Anas erano intenti a lavorare, ma così non è stato.

Disagi e proteste

«Percorro questa strada 4 volte al giorno per recarmi a lavoro e ogni volta devo schivare le buche – dice Ornella Matta – quando ho visto gli operai al lavoro ho sperato che risolvessero i problemi, quando sono andava via la sera ho notato che avevano chiuso solo una parte delle buche, lasciandone aperte tante altre». I lavori di martedì hanno interessato solo la manutenzione parziale dell'asfalto, con qualche rattoppo al manto stradale per chiudere alcune buche, e nulla hanno a che vedere con i più grossi lavori al ponte sul corso d'acqua, fermi ormai da mesi: «Ci passo più volte a settimana per lavoro, ogni volta ci sono rallentamenti in ingresso verso Carbonia - racconta Paola Anedda - c'è il pericolo concreto di rompere uno pneumatico o un cerchio, più volte mi è capitato di vedere auto ferme con le ruote a terra. Sarebbe ora di risolvere questo problema».

I pericoli

«Ci sono buche profonde e rischiose soprattutto per noi motociclisti - dice Luigi Puddu - con il buio e con la pioggia il rischio aumenta, sarebbe ora che la strada venisse aggiustata. Io conosco la strada e vado piano, ma ho visto auto e moto rischiare di finire fuori strada. Spero vivamente che non ci scappi il morto».