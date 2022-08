Lavatrici e tv, stop allo smaltimento 

L’amministrazione comunale ha indetto la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e domestici non pericolosi. Per la precisione, si tratta dei rifiuti di apparecchiature elettrice ed elettroniche, anche conosciuti con l’acronimo di “Raee”. L’individuazione dell’azienda che si dovrà occupare di questo, sarà un passo importante per quanto riguarda il nuovo servizio di igiene urbana gestito dal primo giugno da Gesenu, l’impresa perugina che ha sostituito la società partecipata Campidano Ambiente.

Il nodo

Molti cittadini infatti si chiedono dove possono conferire questo genere di rifiuti. La ditta che si aggiudicherà l’appalto per il trattamento e lo smaltimento dei Raee, darà la possibilità a chi ne avrà bisogno, di liberarsi di frigoriferi, condizionatori, monitor di pc, televisori, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, caldaie, cellulari, stampanti, lampade a basso consumo, eccetera. Mentre sono in corso le procedure che porteranno alla realizzazione del primo ecocentro che Monserrato abbia mai avuto, che sorgerà nei pressi di via san Fulgenzio e che potrebbe portare a una futura riduzione della Tari in bolletta per gli utenti monserratini, pochi mesi fa è stata attivata l’isola ecologica mobile, operativa due volte alla settimana, il martedì in via Cesare Cabras e il giovedì nei parcheggi del cimitero in via Giulio Cesare.

La decisione

Dal 25 agosto, però, il servizio dell’isola è sospeso a causa di un guasto tecnico all’impianto Tecnocasic, ma Gesenu assicura che non appena quest’ultimo riprenderà i conferimenti, l’isola ecologica mobile ripartirà. Si possono portare un massimo di tre ingombranti, ma non i Raee. Motivo per il quale l’amministrazione comunale, servizio Ambiente, ha indetto la gara d’appalto, in maniera tale da permettere alle persone di smaltire questi rifiuti particolari. Sempre in tema di rifiuti, ma in questo caso di quelli classici, è stata pubblicata all’albo pretorio del sito ufficiale del Comune, un’ordinanza del responsabile del settore Ambiente, l’ingegner Cristiano Piccardi, che modifica le modalità operative del conferimento dei rifiuti prodotti nei mercatini rionali del giovedì e del sabato in via dell’Argine e in piazza Gennargentu, con lo scopo di migliorare e ottimizzare la raccolta stessa. Gli operatori dei due mercati dovranno buttare carta, plastica, vetro, umido e secco non riciclabile negli appositi contenitori posizionati nelle diverse zone di conferimento situate nelle aree interessate dai mercatini; ciascun box dovrà essere pulito e sgomberato di qualsiasi residuo derivante dall’attività di vendita. Il materiale in legno dovrà essere lasciato in maniera ordinata nel marciapiede vicino alla propria postazione. Lo sgombero e la pulizia nei mercatini rionali dovranno essere effettuate entro la fascia oraria compresa tra mezzogiorno e le 14. L’ordinanza è valida da subito.