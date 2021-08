L’autunno caldo dei cantieri 

Autunno caldo in città sul fronte delle opere pubbliche. In programma ci sono diversi cantieri con investimenti intorno ai venti milioni di euro. Dopo lo stop di agosto riprenderanno a metà mese i lavori della circonvallazione. Due chilometri di strada urbana a quattro corsie che collegherà la parte Nord, di Alghero verso la statale 127 bis, con la zona Sud. Dieci milioni e mezzo a disposizione, 810 giorni di lavori. L’intervento aveva preso il via a ottobre scorso con l’espianto di circa 680 alberi di ulivo sparsi nei terreni interessati dal tracciato.

Scuola

Partirà a breve anche il restyling della scuola media di via Tarragona. Inserito nel piano Iscol@ il progetto da 3.750.000 euro ha rischiato di arenarsi per un contenzioso con la ditta vincitrice dell’appalto. I lavori inizialmente erano stati affidati alla Edil Sistem di Cava dei Tirreni, ma a causa di ritardi nell’accantieramento, il Comune ha sciolto il contratto, facendo subentrare la seconda impresa in gara, la Gecos Srl. Aule didattiche all'avanguardia e un moderno e funzionale auditorium saranno i tratti distintivi del nuovo edificio scolastico plasmato per sostenere la vocazione musicale degli studenti. Prima della fine dell’anno dovranno essere portati a termine anche i lavori di ripristino dell’area esterna del Palacongressi di Maria Pia, per i quali sono disponibili tre milioni di euro. Quello spazio oggi abbandonato tornerà a essere il tempio della musica internazionale. La Regione ha stanziato ulteriori fondi per la manutenzione e l'idea è di concentrare le risorse proprio sull’arena, in modo da renderla di nuovo fruibile per eventi e spettacoli.

«Passi avanti»

Con oltre un milione di euro anche il Palazzo Civico di Alghero si rifarà il look. I lavori partiranno a fine estate e renderanno l'edificio più funzionale e privo di barriere architettoniche. Un ascensore nel cortile abbandonato consentirà di collegare il municipio ad altri edifici del piano terra. Con il restauro la città si riappropria di un luogo della collettività, un edificio storico inserito nel contesto della città vecchia dove Palazzo Civico tornerà a svolgere le funzioni di fulcro istituzionale. «È stato di fondamentale importanza aver rimesso in moto il sistema delle opere pubbliche che ora mostra concreti passi avanti, – commenta il sindaco Mario Conoci – certamente la circonvallazione è un tassello importante del programma, ma questo inizio di autunno ci vede impegnati a dare gambe a tante altre progettualità che contribuiranno a ridare ossigeno alle imprese e a dare impulso allo sviluppo della città».

L’incompiuta

Rischia di rimanere una incompiuta, invece, la piscina comunale coperta. I lavori stavano andando avanti a passo di lumaca e così il Comune di Alghero ha deciso di rescindere il contratto per inadempienza. All'origine della decisione le troppe richieste di proroga, i contenziosi e i ritardi che hanno caratterizzato il cantiere di Maria Pia avviato nel novembre del 2017. Le opere, per circa un milione e 600 mila euro, avrebbero dovuto concludersi un anno più tardi.

