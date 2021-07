L’autovelox sull’asse mediano resta acceso  

L’autovelox fisso dell’asse mediano entra in un limbo. Nonostante per il Tribunale di Cagliari sia «irregolare», continuerà a multare. Il Comune, infatti, decide di continuare a utilizzarlo. E punta dritto anche col progetto di installare quelli nuovi, due sul senso di marcia opposto, uno da sistemare un centinaio di metri prima di quello attuale. «L’amministrazione sta valutando la regolarità dell’apparecchio sulla base delle modifiche del codice della strada», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Tenuto conto, infatti, che la sentenza del Tribunale si riferisce a norme del codice che oggi sono in discussione in commissione Trasporti e che verosimilmente saranno cambiate, per il momento andiamo avanti e l’apparecchio resta acceso e potrà sanzionare come sempre», aggiunge.

La querelle

Tutto nasce da una sentenza di ricorso d’appello che ha riformato una precedente decisione del Giudice di Pace del 2018. La sentenza impugnata riguardava tre contestazioni legate proprio al superamento dei limiti di velocità sull’asse mediano, rilevate dall’autovelox installato in prossimità dell’uscita di Genneruxi. La sentenza del Tribunale di qualche giorno fa pone un principio generale. Per legge, nelle strade in città, quelle non a scorrimento veloce, non possono essere installati gli autovelox fissi. Solo apparecchiature mobili, controllate da agenti presenti sul posto. Se si vuole installare un’apparecchiatura fissa, la strada deve essere classificata come urbana di scorrimento. E l’asse mediano, dal momento che mancano una banchina pavimentata a destra e marciapiedi e le intersezioni a raso non sono regolate da semaforo, né sono presenti aree di sosta con rampe d'accesso e uscita, non rientrerebbe in quella classificazione. «Per il momento i piani, che prevedono sull’asse mediano anche l’installazione di tre nuovi apparecchi non cambiano», ribadisce l’assessore Mereu. «Nel frattempo faremo una valutazione con tutte le istituzioni competenti», il prefetto, la polizia stradale, quella locale, «e si deciderà».

L’esperto

Mauro Coni docente di Strade, ferrovie e aeroporti all'università di Cagliari, ed ex assessore alla Viabilità, avverte: «Premesso che, al di là di ogni considerazione di natura tecnica, quell’autovelox ha salvato tante vite e per questo è stato e continua a essere importante, è vero che una strada urbana di scorrimento per essere classificata tale deve avere i marciapiedi e deve avere le banchine. L’asse mediano le banchine non le ha, in generale non ha i giusti elementi stradali. Detto questo, però, l’autovelox è sistemato in prossimità di un'intersezione», bisogna vedere se la sentenza si riferisce solo alle sezioni stradali, «è la sua installazione», il primo agosto del 2011, «è arrivata dopo un lungo processo autorizzativo durato diversi anni con il ministero dei Trasporti».

Le associazioni

Per gli automobilisti che superano il limite dei 70 chilometri orari, quindi, continuano a scattare le multe. Normale, però, un po’ di confusione. «Contro le multe inflitte dopo la sentenza si potrà presentare ricorso entro i termini di legge, davanti al giudice di pace o al prefetto, ed è probabile che il ricorso venga accolto», spiega Simone Girau, presidente di Adiconsum Cagliari. «Nell’attesa che si definisca la regolarità o meno dell’apparecchio, forse sarebbe più opportuno che il Comune sospendesse le sanzioni per evitare poi i ricorsi da parte degli automobilisti», dice Giuliano Frau, segretario regionale di Adoc. E aggiunge. «Al di là di questo aspetto, non è tanto l’autovelox a risolvere il problema della sicurezza di ua strada. Occorre migliore la viabilità, per farlo si dovrebbero utilizzare anche i soldi delle sanzioni».

