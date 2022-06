«L’autocritica non basta, il Pd è da rifondare» 

Continuano quindi le tensioni e la scia di accuse a distanza che annunciano una resa dei conti ormai inevitabile all’interno del Pd di Selargius. Perché quei quasi mille voti in meno rispetto a cinque anni fa presi in occasione delle ultime amministrative pesano nella sconfitta elettorale come un macigno, conseguenza di scissioni di partito ma anche di divisioni innescate negli ultimi mesi fra dem e alleati di coalizione. Lo ha detto lo stesso Lilliu nei giorni scorsi: «Non so se sia la causa principale, certo è che che fra i nostri candidati c’è più di una persona che anziché fare campagna elettorale per Camba l’ha fatta contro alcuni candidati della stessa coalizione», ha commentato Lilliu per poi prendersi in parte la responsabilità della sconfitta.

Omar Zaher, il più votato della lista Pd e della coalizione targata Franco Camba - sconfitta alle urne dal centrodestra di Gigi Concu - dice la sua dopo la debacle alle urne, e fra le righe, ma neanche tanto, punta il dito contro il segretario provinciale del partito Francesco Lilliu. Per ora nessuna richiesta diretta di dimissioni: «Questo dovrà deciderlo lui insieme al Pd regionale», si limita a dire Zaher annunciano una richiesta di incontro già fatta ai vertici del partito proprio per discutere il caso Selargius.

«Il partito va rifondato, in primis a livello locale e provinciale: non basta fare autocritica».

Resa dei conti

L’attacco di Zaher

Parole che però alcuni degli alleati a sostegno del progetto civico guidato da Camba non hanno gradito. In primis Zaher: «Una sconfitta legata al tracollo del Pd, oltre che alla disfatta dei 5 Stelle», le sue parole. «La nostra lista ha perso quasi mille voti, un dato che non può passare inosservato soprattutto se si considerano gli ultimi vent’anni: è dal 2002 che il Pd non prende meno di 2.200 preferenze. Senza segretario cittadino e un commissario a livello regionale questo è il risultato», sottolinea, «senza contare il fatto che a Selargius chi ha organizzato la lista non ha ha saputo candidare i consiglieri uscenti».

Un chiaro riferimento a Lilliu che si è occupato della regia dem in città. Nessun rimpianto invece sul candidato sindaco: «Il valore di Franco Camba è fuori discussione, una persona seria e competente che sarebbe potuto essere un ottimo sindaco».

La città lontana

Una sconfitta per il Pd che secondo Zaher si concentra nel centro città. «A Su Planu abbiamo retto grazie ai miei voti», dice l’esponente dem ricordando il suo successo elettorale, il terzo più votato - con 458 preferenze - dopo i due candidati del centrodestra Gabriella Mameli e Gigi Gessa. «La maggior parte avuti fra Su Planu e Is Corrias, nei due quartieri dove sono sempre stato presente, e non solo a ridosso delle elezioni come fa qualcun altro», sottolinea. «Un risultato personale che conferma la mia vicinanza costante ai cittadini».

«Subito un vertice»

E dopo l’analisi a freddo del risultato elettorale, Zaher ribadisce la necessità di un incontro per rifondare il partito, partendo proprio dalle cariche dirigenziali. «Tutto da azzerare, non solo a livello regionale, ma anche provinciale e cittadino», precisa. «Una decisione inevitabile dopo una sconfitta del genere», ribadisce, «e che dobbiamo prendere tutti insieme, ecco perché ho chiesto di fissare un incontro il prima possibile». Una riunione che - visti i presupposti - promette scintille.

