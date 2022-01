L’auto si capovolge dopo il tamponamento: due feriti sulla 131 

Incidente stradale ieri sera sulla statale 131, coinvolte tre auto: una delle macchine si è capovolta. È andata poi bene, visto che in ospedale sono finite solo due persone in codice giallo dopo che si era temuto il peggio.

La Polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto che ha mandato in tilt il traffico, deviato sulla vicina rotatoria all’altezza di Sestu.

L’impatto

Secondo una prima ricostruzione all’origine del violentissimo scontro, sarebbe un tamponamento con le auto diventate subito ingovernabili. A lanciare l’allarme sono stati automobilisti di passaggio con telefonate al 118 e alla Polizia stradale. Le ambulanze sono arrivate subito e i sanitari hanno prestato soccorso ai feriti prima di accompagnarli in ospedale. Una ragazza è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Ha riportato ferite non gravi, come un altro automobilista coinvolto. Illesi altri occupanti dei tre mezzi.

La viabilità